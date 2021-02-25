رئيس الأركان الباكستاني يبحث مع وزير الدفاع العراقي التعاون الثنائي

اجتمع رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا، اليوم الخميس، مع وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون، الذي يزور باكستان حاليًا.وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الدفاعي الثنائي والمواضيع ذات الاهتمام المشترك والقضايا الأمنية الإقليمية، واتفقا على العمل المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.وأكد رئيس أركان الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا أن باكستان تولي أهمية بالغة لروابطها الودية مع العراق.بدوره أشاد وزير الدفاع جمعة عناد سعدون بجهود باكستان المتواصلة للاستقرار والسلام في المنطقة.