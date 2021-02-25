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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خديوي: «حياة كريمة» بدأت مبادرة وتحولت لمشروع قومي

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:42 م
حياة كريمة
حياة كريمة
محمد مهدي
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أكدت الدكتورة غادة خديوي أحد منسقي المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالوادي الجديد، أن المبادرة تهدف لبناء البنية التحتية بجميع محافظات مصر، وعلى رأسها محافظة الوادي الجديد التي انتهت تماما من أعمال الحصر تحت رئاسة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع التنمية المحلية والإسكان والتضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة، وبمشاركة المجلس التطوعي للشباب بالمحافظة، لقيادة المبادرة الرئاسية لتقديم أفضل الوسائل وتحديد الاحتياجات لجميع الأهالي والمواطنين والمجتمع المدني بقرى الفرافرة التي حظيت بمبادرة الرئيس لتنمية الريف.

وأضافت خديوي أن مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة يتم من خلالها حصر الأسر الأكثر استحقاقا لتكوين قاعدة بيانات كاملة لها، حيث يتم تقديم المساعدات لها في الفترات المقبلة.

وضمت المرحلة الأولى من المبادرة تطوير قرى مختلفة، والمرحلة الثانية تطوير قري أيضا، بالإضافة إلى بناء البنية التحتية وتوصيل الصرف الصحي والمياه ودعم الوحدات الصحية للقري المحرومة والأكثر احتياجا والبعيدة والنائية، فتم تحويل المشروع من مبادرة للقرى لمشروع قومي لمراكز كبرى تحت شعار تنمية "الريف المصري" تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية.

وتضم المبادرة 51 مركزا، حظيت محافظة الوادي الجديد بتطوير 6 قري وتابع بمركز الفرافرة ضمن أفقر 1000 قرية على مستوى الجمهورية، لإعادة تطوير ورفع كفاءة المنازل الآيلة للسقوط والخطرة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين.

خديوي: «حياة كريمة» بدأت مبادرة وتحولت لمشروع قومي
خديوي: «حياة كريمة» بدأت مبادرة وتحولت لمشروع قومي
خديوي: «حياة كريمة» بدأت مبادرة وتحولت لمشروع قومي
خديوي: «حياة كريمة» بدأت مبادرة وتحولت لمشروع قومي
خديوي: «حياة كريمة» بدأت مبادرة وتحولت لمشروع قومي
خديوي: «حياة كريمة» بدأت مبادرة وتحولت لمشروع قومي

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