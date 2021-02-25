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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة سوهاج تختار قرية بناويط كمشروع تطبيقي لـ«حياة كريمة»

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:44 م
الدكتور أحمد عزيز
الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
محمود عبد العال و مصطفي علم الدين
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عقد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، ظهر اليوم، اجتماعاََ تحضيرياََ مع أعضاء فريق وحدة رصد المشكلات المجتمعية، بحضور الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وأعضاء هيئة التدريس ممثلي الوحدة، وذلك للوقوف على خطوات تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة للقري الأكثر احتياجاََ بالمحافظة.

وقال الدكتور أحمد عزيز، إن الجامعة تواصل تفعيل مبادرة حياة كريمة تنفيذاََ للتوجيهات الرئاسية بتحسين الحالة المعيشية لحياة الملايين من المواطنين بالقرى الفقيرة على مستوى الجمهورية، وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية لمختلف الفئات في شتى المجالات، يأتي انطلاقاََ من الدور الخدمي والتوعوي للجامعة كمنبر تعليمي واجتماعي مؤثر، مشيرًا إلى أنه خلال الاجتماع تم استعراض قائمة القرى الأكثر احتياجاََ بالمحافظة، وقد وقع الاختيار على قرية بناويط التابعة لمركز المراغة، التي جاءت ضمن أكثر خمس قرى احتياجاََ بالمحافظة.

وأشار الدكتور أحمد سليمان، إلى أن الجامعة وضعت خطة تنفيذية سيتم تطبيقها داخل القرية، بمساعدة نخبة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الدراسات العليا وطلاب المرحلة الجامعية الأولى، لافتًا إلى أنه سيتم العمل في جميع الاتجاهات في وقت واحد، حيث ستتم إقامة ندوات توعوية، ورش عمل تثقيفية، تنظيم قوافل طبية، بيطرية، تمريضية، وزراعية، إلى جانب تنفيذ بعض الأنشطة الرياضية لشباب القرية.

وذكر الدكتور مصطفى عبدالخالق، أن رئيس الجامعة كلف مجموعة العمل بتصميم استمارة استقصاء لبيان الاحتياجات الأساسية المطلوب التعامل معها داخل القرية، التي سيقوم بتصميمها أساتذة بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب، لتنفيذها بعد العرض على رئيس الجامعة والموافقة عليها، موضحًا أن فعاليات المبادرة ستبدأ بإجراء زيارة ميدانية أولية للقرية، وذلك لتطبيق استمارة الاستقصاء على مجموعة عشوائية من سكان القرية، يلي ذلك تحليل لبيانات الاستمارات وترتيب الأولويات حسب احتياجات المواطنين، مع الوقوف على الموارد المتاحة بها لمعرفة كيفية استغلالها بالشكل الأمثل، كما سيتم التنسيق مع الجهات والمديريات المعنية بالمحافظة للتعاون في تنفيذ هذه المبادرة، مضيفًا أنه سيتم عرض نموذج استمارة الاستقصاء خلال الاجتماع القادم، المقر عقده يوم الثلاثاء الموافق ٢ من مارس القادم.

وفي السياق نفسه، اجتمع الدكتور أحمد عزيز مع الدكتور محمد عبدالتواب مدير بيت التطوع بالجامعة وعدد من أعضاء فريق العمل، وذلك لاستعراض ما تم من فعاليات خلال القافلة الطبية التي قامت بزيارة قرية "اقصاص" بمركز المراغة.

وقال الدكتور محمد عبد التواب، أنه تم تنظيم ندوات توعية للحد من انتشار ظاهرة الإدمان، وتوجيه المواطنين المهتمين بعلاج حالات الإدمان لديهم، وذلك بالتواصل مع الخدمة المجانية التي يقدمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي من خلال رقم الخدمة "16023"، الذي تم إنشاؤه بالجامعة عام 2019، بتمويل من مجلس الوزراء، ويضم 1000 طالب يتم توزيعهم على قرى ومراكز المحافظة، موضحًا أن الصندوق بمثابة منارة للتوعية وجذب مزيد من المتطوعين الشباب لمواجهة انتشار ظاهرة المخدرات وتعريف الطلاب بأضرارها على الصحة العامة والقضاء عليها بشكل نهائي.


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