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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: إثيوبيا تعرض حياة 20 مليون سودانى للخطر بسبب سد النهضة

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:22 م
وزير الري السوداني
وزير الري السوداني ياسر عباس
محمد عمر
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أكدت الحكومة السودانية، الخميس، أن إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة في يوليو المقبل بشكل أحادي يمثل خطرًا على السدود السودانية ويهدد الأمن القومي.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الري السوداني ياسر عباس وأعضاء وفد التفاوض لسد النهضة من الجانب السوداني اليوم بالخرطوم، أعضاء وفد الخبراء الكونغولي الذي يمثل رئيس جمهورية الكونغو رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقى لمعرفة آخر التطورات في مسار التفاوض والتباحث في ملف سد النهضة الإثيوبي، حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

ويرأس البروفيسور نتومبا وفد الخبراء الكونغولي الخاص للرئيس فليكس تسشكيدى.

وقالت وزارة الري إن وفد التفاوض السوداني أوضح لوفد الخبراء الكونغولي خلال الاجتماع، رغبة السودان في توسيع المفاوضات والمباحثات بين الدول الثلاث لجعلها وساطة رباعية بقيادة الاتحاد الإفريقى وتضم كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت الوزارة الى أن هذه الوساطة ستأتي للإسهام والمشاركة في لعب دور فعال كوسطاء للدفع بالمفاوضات والمباحثات إلى الحلول التوافقية بين السودان ومصر وإثيوبيا خاصة بعد جمود المفاوضات والمباحثات التي استمرت طويلًا.

وأكد وزير الري ياسر عباس رغبة وحرص بلاده في التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث وجعل سد النهضة الإثيوبي بوابة للتعاون والتكامل بينها وبداية تنسيق وتعاون إقليمي لتحقيق المصالح المشتركة بين جميع دول حوض النيل لفائدة شعوب المنطقة.

وشدد السودان على أن إصرار إثيوبيا في المضي قدمًا في ملء بحيرة سد النهضة في دون اتفاق ملزم يمثل خطرًا على السدود السودانية في الروصيرص وسنار ويهدد حياة وسلامة عشرون مليون سوداني يعيشون أسفل سد الروصيرص.

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