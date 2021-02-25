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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ختام فعاليات المؤتمر العام الثامن لمنظمة المرأة العربية

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:27 م
الوزيرة كوثر كريكو
الوزيرة كوثر كريكو
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اختُتِمَت فعاليات المؤتمر العام الثامن لمنظمة المرأة العربية (المرأة العربية والتحديات الثقافية)، مساء اليوم الخميس، الذي عُقِد تحت رعاية الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، برئاسة السيدة كلودين عون، رئيسة المنظمة في دورتها الحالية 2019-2021.

وترأست الجلسة الختامية الوزيرة كوثر كريكو، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وعضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية بالجزائر، مؤكدة أهمية المؤتمر والقضايا التي ناقشها ووضع توصياته موضع التنفيذ.

من جانبها، قامت الدكتورة مها الكيال، عضو اللجنة العلمية للمؤتمر، بقراءة التوصيات الختامية التي توزعت على خمسة محاور في مجال الدراسات الميدانية والبحث العلمي، وفي مجال الإنتاج الثقافي والفني والإعلامي، وفي مجال التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والتهميش، وفي مجال المواطنة والسياسات الحكومية والنضالات المدنية، وأخيرًا في مجال مساهمة المرأة في تعزيز صمود المجتمع والأرض.

ووجهت الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، في كلمتها الختامية، الشكر والتقدير للرئيس العماد ميشال عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، الذي تفضل، في سابقة في تاريخ مؤتمرات المنظمة، بالمشاركة بنفسه في افتتاح أعمال المؤتمر وإلقاء كلمة.

وأوضحت أن أعمال المؤتمر طالبت بضرورة تكوين رؤية شاملة لقضايا المرأة بتداخلها مع سائر القضايا المجتمعية الأخرى مثل مكافحة الفقر ودفع النمو الاقتصادي قدمًا، وكذلك خطط التنمية المستدامة والمساهمة في الإدارة الرشيدة للموارد لحماية البيئة وضمان استدامة الأرض.

وأكدت أن مهام التغيير موزعة على الجميع، من جهات رسمية إلى آليات وطنية إلى مؤسسات مجتمع مدني إلى المواطنين الأفراد من الجنسين، مشددة على أهمية إدخال مفهوم "التقييم" إلى آلية عمل سائر الجهات المعنية بقضايا المرأة.


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