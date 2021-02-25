رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يؤكد احترام المحكمة الجنائية الدولية ودورها

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:13 م
عضو مجلس السيادة
عضو مجلس السيادة السوداني عائشة موسى
ا ش ا
طباعة
أكدت عضو مجلس السيادة السوداني عائشة موسى، احترام بلادها لدور المحكمة الجنائية الدولية، بعد قرار السودان بشأن كيفية محاكمة المتهمين إما بذهابهم إلى المحكمة الجنائية أو محاكمتهم في السودان.

وقالت موسى، خلال مخاطبتها ورشة عمل عُقدت في الخرطوم اليوم الخميس: حول "المحكمة الجنائية الدولية"، "نحترم مؤسساتنا العدلية، وهذا لا يعني الاعتراض على عمل المحكمة، بل لضمان محاكمة المتهمين بجرائم ضد الإنسانية وفق المعايير الدولية بقرائن واضحة لضمان حفظ حقوق الضحايا".

أضافت أن السودان ظل منذ 2005 يستمع لادعاءات النظام البائد، بأن المحكمة الجنائية الدولية ما هي إلا محاولات لهيمنة القوى العظمى على إرادة السودان، لافتة إلى أن مفهوم المحكمة الجنائية الدولية يقوم على ضمانات السعي لمساءلة كل من يرتكب جرائم ضد الإنسانية واستباحة كرامة وأرواح الشعوب.

وحثت عضو مجلس السيادة المشاركين في الورشة، على الخروج برؤية لإصلاح المؤسسات العدلية وتقديم توصية متكاملة حول سبل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية مع الحفاظ على السيادة والكرامة الوطنية.

من جانبه، أكد تاج السرالحبر النائب العام السوداني، التزام الحكومة الانتقالية بتنفيذ مواثيق السلام التي أقرت محاكمة المتهمين في جرائم دارفور، موضحا أن هذه المسألة مرتبطة بجزئية هامة متعلقة بالالتزام بمواثيق السلام.

أضاف أن هذه المواثيق نصت على محاكمة المتهمين، فيما لم تتبلور بعد رؤية تامة بخصوص وضع تلك المحاكمة.

موضوعات متعلقة

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

الأعلى للجامعات: مد العام الدراسى 3 أسابيع «مبدئيًا»

بالأسماء.. «الملا» يعتمد حركة ترقيات للعاملين بشركات البترول

لطلاب «أولى وتانية» ثانوي.. كيف تقسم شاشة التابلت أثناء الامتحان؟

الصور

image description

الجيزة: ضبط مصنع لإعادة تدوير المخلفات الطبية الخطرة بأبوالنمرس

image description

الطيبي يتفقد مزارع مشروع الثروة الحيوانية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تفعيل المشاركة المجتمعية للشباب في رصد احتياجات قرى حياة كريمة

image description

جامعة أسيوط: عودة الطلاب تزامنًا مع بدء الدراسة

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد المعامل العلمية والبحثية

الأكثر قراءة

لطلاب «أولى وتانية» ثانوي.. كيف تقسم شاشة التابلت أثناء الامتحان؟

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

تشييع جنازة حسين صبور من مسجد الشربتلى بالتجمع الخامس

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

تردد قناة بين سبورت ماكس عبر نايل سات

تردد قناة الحياة مسلسلات لمتابعة جميع مسلسلات رمضان 2021

رابط وزارة القوى العاملة 2021 | موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة

مدير «الذكاء الصناعي» بجامعة الإمارات: الروبوتات تدعم البشر في الأزمات

أيام زمان

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

«طفش لإصرار أهله على زواجه».. اعترافات الفنان يحيى شاهين

«تشوه وجهه جعلني أتخلى عنه».. حكاية أول حب في حياة سميرة أحمد

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الإدارة العلمية ومواطن 30 يونيو
د. محمد عفيفي
22 فبراير: وحدة مصر وسوريا
جمال طه
«سد النهضة» بين حرب الفشقة ومعارك تيجراى
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا «الحب2»
المزيد

الثقافة

«خرج من صالتها كبار نجوم الفن والغناء».. أسرار في حياة بديعة مصابني

السبت.. محمود مفلح في ضيافة بيت شعر بالأقصر

الأحد.. «طريق الأنبياء» في احتفالية بقبة الغوري

«الشباب ودوره في بناء المجتمع» بمركز طلعت حرب.. السبت