مباحثات بين موريتانيا وصندوق دولي

التقى عثمان ممادو، وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية الموريتاني، الخميس مع بعثة من الصندوق العالمي لدعم ومشاركة وصمود المجتمعات.وذكرت وزارة الاقتصاد الموريتانية، في بيان اليوم، أن الوزير بحث مع البعثة، برئاسة خالد كوسير المدير التنفيذي للصندوق، رفقة وفد من مجموعة الدول الخمس بالساحل علاقات التعاون بين الصندوق ومجموعة الدول الخمس بالساحل الإفريقي والسبل الكفيلة بتعزيز وتطوير الجهود الهادفة لتقوية مرونة المجتمع ضد أجندات التطرف العنيف.