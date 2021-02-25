مباحثات بين موريتانيا وصندوق دولي
الخميس 25/فبراير/2021 - 08:22 م
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التقى عثمان ممادو، وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية الموريتاني، الخميس مع بعثة من الصندوق العالمي لدعم ومشاركة وصمود المجتمعات.
وذكرت وزارة الاقتصاد الموريتانية، في بيان اليوم، أن الوزير بحث مع البعثة، برئاسة خالد كوسير المدير التنفيذي للصندوق، رفقة وفد من مجموعة الدول الخمس بالساحل علاقات التعاون بين الصندوق ومجموعة الدول الخمس بالساحل الإفريقي والسبل الكفيلة بتعزيز وتطوير الجهود الهادفة لتقوية مرونة المجتمع ضد أجندات التطرف العنيف.
وذكرت وزارة الاقتصاد الموريتانية، في بيان اليوم، أن الوزير بحث مع البعثة، برئاسة خالد كوسير المدير التنفيذي للصندوق، رفقة وفد من مجموعة الدول الخمس بالساحل علاقات التعاون بين الصندوق ومجموعة الدول الخمس بالساحل الإفريقي والسبل الكفيلة بتعزيز وتطوير الجهود الهادفة لتقوية مرونة المجتمع ضد أجندات التطرف العنيف.