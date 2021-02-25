رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء السودان: نعكف على معالجة التحديات الموروثة من النظام البائد

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:22 م
حمدوك
حمدوك
ا ش ا
طباعة
أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتورعبد الله حمدوك، أن حكومة الفترة الانتقالية تعكف على معالجة الكثير من التحديات الاقتصادية، التي ورثتها من النظام البائد عبر رؤية متكاملة وأولويات واضحة.

وقال حمدوك- خلال مخاطبته، اليوم الخميس، لقاء مع قيادات اتحاد أصحاب العمل ورجال وسيدات الأعمال- إن الحكومة ورثت تركة مثقلة من النظام البائد، تمثلت في الوضع السياسي والاقتصادي والأمني المعقد وعزلة السودان عن العالم الخارجي لثلاثين عاما.

وأوضح أن الدمار، الذي خلفه النظام البائد على الصعيد الاقتصادي تمثل في ضعف المؤسسات والقوانين التي تحكم عملها، وتسخرها لخدمة النظام ودولة الحزب الواحد، وضعف الخدمة المدنية، وانتشار الفساد بسبب المحسوبية، وانهيار البنية التحتية والقطاعات المنتجة، والمديونية الهائلة التي بلغت 72 مليار دولار، وانتهاج سياسات اقتصادية كلية متناقضة غير سوية أدت إلى تشوهات واختلالات هيكلية اقتصادية مزمنة، إلى جانب الحروب الأهلية وما تبعها من نزاعات قبلية وهشاشة أمنية بمعظم أنحاء البلاد.

وأضاف أنه رغم كل تلك التعقيدات التي ورثتها حكومة الفترة الانتقالية، إلا أنها عكفت على معالجة تلك التحديات برؤية متكاملة وأولويات تمثلت في توقيع اتفاقية سلام جوبا مع مكونات "الجبهة الثورية" وأطراف السلام الأخرى، ونجاح جهود رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، والإصلاح المؤسسي والتشريعي وإصلاح الخدمة المدنية والنظام المالي والمصرفي.


موضوعات متعلقة

بتوجيهات من الرئيس.. القوات المسلحة ترسل مساعدات طبية للجيش اللبنانى

تقرير الطب الشرعي لضحية قاضي الإسكندرية وأصدقائه: فضوا غشاء بكارتها

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

بالأسماء.. «الملا» يعتمد حركة ترقيات للعاملين بشركات البترول

الصور

image description

الجيزة: ضبط مصنع لإعادة تدوير المخلفات الطبية الخطرة بأبوالنمرس

image description

الطيبي يتفقد مزارع مشروع الثروة الحيوانية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تفعيل المشاركة المجتمعية للشباب في رصد احتياجات قرى حياة كريمة

image description

جامعة أسيوط: عودة الطلاب تزامنًا مع بدء الدراسة

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد المعامل العلمية والبحثية

الأكثر قراءة

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

عطل يضرب تطبيق «فيسبوك ماسنجر» عالميًا

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

تشييع جنازة حسين صبور من مسجد الشربتلى بالتجمع الخامس

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

تردد قناة الحياة مسلسلات لمتابعة جميع مسلسلات رمضان 2021

رابط وزارة القوى العاملة 2021 | موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة

مدير «الذكاء الصناعي» بجامعة الإمارات: الروبوتات تدعم البشر في الأزمات

غرامة 540 دولارًا فى حق بروس سبرينغستين لتناوله الكحول فى متنزه أمريكى

أيام زمان

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

«طفش لإصرار أهله على زواجه».. اعترافات الفنان يحيى شاهين

«تشوه وجهه جعلني أتخلى عنه».. حكاية أول حب في حياة سميرة أحمد

مقالات الرأي
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا «الحب2»
ماجد حبته
آخر تماثيل فرانكو
جلال حمام
الإعلام ومساندة الوطن
صفوت البياضي
فلسفة العلم وحقيقة الواقع
المزيد

الثقافة

الأحد.. «طريق الأنبياء» في احتفالية بقبة الغوري

«الشباب ودوره في بناء المجتمع» بمركز طلعت حرب.. السبت

«تجارب نجاح مصرية وإفريقية» على مائدة الأعلى للثقافة (صور)

«نجاحات شبابية أفريقية على أرض مصرية» بالأعلى للثقافة