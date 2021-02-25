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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الداخلية السوداني يؤكد قدرة الشرطة على حماية المدنيين

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:24 م
الفريق أول شرطة عز
الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ منصور
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أكد الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ منصور وزير الداخلية السوداني رئيس لجنة حماية المدنيين، التزام الحكومة السودانية بحماية وتأمين معسكرات العودة الطوعية للمدنيين بولايات دارفور (غرب السودان)، من خلال الخطة الموضوعة للجنة الوطنية لحماية المدنيين.

وأشار وزير الداخلية السوداني لدى لقائه، اليوم الخميس، ماباى بابكر سيسي مساعد الأمين العام لبعثة "يوناميد" إلى أن الشرطة وبما تمتلكه من تأهيل وخبرات قادرة على حماية وتأمين المدنيين حتى خروج بعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور "يوناميد".

وأشاد بجهود بعثة "يوناميد" فى ولايات دارفور خلال الفترة الماضية، مؤكدا استمرارية التعاون والتنسيق مع البعثة، وأن اللجنة الوطنية لحماية المدنيين ستقوم بزيارة إلى ولايات دارفور للوقوف ميدانيا على الترتيبات النهائية لاستلام المهمة من البعثة.


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