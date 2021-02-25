1019 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكویتیة، الیوم الخمیس، تسجیل 1019 إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد؛ لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 188 ألفا و24 حالة، في حین تم تسجیل 5 حالات وفاة؛ لیصبح مجموع حالات الوفاة 1067 حالة.وقالت الوزارة، في بیان أوردته وكالة الأنباء الكويتية، إن عدد من یتلقى الرعایة الطبیة في أقسام العنایة المركزة بلغ 152 حالة؛ لیصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض وما زالت تتلقى الرعایة الطبیة اللازمة 10 آلاف و938 حالة.وأضافت أن عدد المسحات التي تم إجراؤھا في الساعات الـ24 الماضیة بلغ 9036 مسحة؛ لیبلغ مجموع الفحوصات مليونا و764 ألفا و536 فحصا، مشیرة إلى أن نسبة الاصابات لعدد المسحات خلال الـ24 ساعة الماضیة بلغ 11.3 في المئة.