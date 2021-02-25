الكاميرون تكتشف إصابتين بشلل الأطفال

أعلن وزير الصحة الكاميروني، مانودا ملاتشي، اكتشاف حالتين من فيروس شلل الأطفال من النوع 2 خلال جمع عينات بيئية في منطقة سيتي فيرت، في العاصمة ياوندي.وقال ملاتشي، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن عودة المرض إلى الدولة الواقعة في وسط إفريقيا يعتبر بمثابة "حالة طوارئ صحية عامة"، مضيفًا أن "خطر انتشار الفيروس مرتفع".يشار إلى أن مرض شلل الأطفال يمكن الوقاية منه عن طريق الحصول على لقاح، إلا أنه مرض مُعد يسببه فيروس يصيب الجهاز العصبي، ويسبب شللًا لا يمكن علاجه في غضون ساعات، وغالبًا ما يؤثر على الأطفال الصغار.وتم إعلان الكاميرون خالية من شلل الأطفال في عام 2015، غير أنها شهدت عودة ظهورها مرة أخرى عام 2019 في أقصى شمال البلاد.