رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكاميرون تكتشف إصابتين بشلل الأطفال

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:12 م
إصابتين بشلل الأطفال
إصابتين بشلل الأطفال
ا ش ا
طباعة
أعلن وزير الصحة الكاميروني، مانودا ملاتشي، اكتشاف حالتين من فيروس شلل الأطفال من النوع 2 خلال جمع عينات بيئية في منطقة سيتي فيرت، في العاصمة ياوندي.

وقال ملاتشي، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن عودة المرض إلى الدولة الواقعة في وسط إفريقيا يعتبر بمثابة "حالة طوارئ صحية عامة"، مضيفًا أن "خطر انتشار الفيروس مرتفع".

يشار إلى أن مرض شلل الأطفال يمكن الوقاية منه عن طريق الحصول على لقاح، إلا أنه مرض مُعد يسببه فيروس يصيب الجهاز العصبي، ويسبب شللًا لا يمكن علاجه في غضون ساعات، وغالبًا ما يؤثر على الأطفال الصغار.

وتم إعلان الكاميرون خالية من شلل الأطفال في عام 2015، غير أنها شهدت عودة ظهورها مرة أخرى عام 2019 في أقصى شمال البلاد.

موضوعات متعلقة

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

نماذج استرشادية للصف الرابع الابتدائي 2021 الترم الأول

«الصحة»: بدء تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بعد تسجيلهم مباشرة (خاص)

الصور

image description

الجيزة: ضبط مصنع لإعادة تدوير المخلفات الطبية الخطرة بأبو النمرس

image description

الطيبي يتفقد مزارع مشروع الثروة الحيوانية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تفعيل المشاركة المجتمعية للشباب في رصد احتياجات قرى حياة كريمة

image description

جامعة أسيوط: عودة الطلاب تزامنًا مع بدء الدراسة

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد المعامل العلمية والبحثية

الأكثر قراءة

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

تشييع جنازة حسين صبور من مسجد الشربتلى بالتجمع الخامس

بالأسماء.. «الملا» يعتمد حركة ترقيات للعاملين بشركات البترول

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

تردد قناة الحياة مسلسلات لمتابعة جميع مسلسلات رمضان 2021

رابط وزارة القوى العاملة 2021 | موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة

مدير «الذكاء الصناعي» بجامعة الإمارات: الروبوتات تدعم البشر في الأزمات

غرامة 540 دولارًا فى حق بروس سبرينغستين لتناوله الكحول فى متنزه أمريكى

أيام زمان

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

«طفش لإصرار أهله على زواجه».. اعترافات الفنان يحيى شاهين

«تشوه وجهه جعلني أتخلى عنه».. حكاية أول حب في حياة سميرة أحمد

مقالات الرأي
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا «الحب2»
ماجد حبته
آخر تماثيل فرانكو
جلال حمام
الإعلام ومساندة الوطن
صفوت البياضي
فلسفة العلم وحقيقة الواقع
المزيد

الثقافة

الأحد.. «طريق الأنبياء» في احتفالية بقبة الغوري

«الشباب ودوره في بناء المجتمع» بمركز طلعت حرب.. السبت

«تجارب نجاح مصرية وإفريقية» على مائدة الأعلى للثقافة (صور)

«نجاحات شبابية أفريقية على أرض مصرية» بالأعلى للثقافة