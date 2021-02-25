الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الأخيرة (dostor.org)

شروط الحصول على سيارة مجهزة للمعاقين

- يكون المواطن مصرى الجنسية.- ألا يكون للمتقدم على سيارة مجهزه أقل من سن ١٨ سنة.- الكشف الطبى هو الذى يحدد مدي الحالة الصحية لقيادة السيارة من عدمه.من خلال الخطوات السابقة يمكن للمواطن من أشخاص ذوي الإعاقة الحصول على سيارة مجهزه.