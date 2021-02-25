الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة
الخميس 25/فبراير/2021 - 08:19 م
حسين العمدةطباعة
يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزه، ونستعرض لكم خلال التقرير التالى كافة التفاصيل عن الكشف الطبى والأوراق المطلوبة للحصول على سيارة مجهزة لأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك بتوجيهات من الحكومة المصرية، لتقديم كافة اوجه الدعم للمعاقين فى كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، والعمل على اندماجهم فى المجتمع المصرى.
حيث اعطى القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، ولائحته التنفيذية العديد من الحقوق والامتيازات لأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف توفير كافة السبل لدعمهم وفقا لتوجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
يمكن لأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على سيارة معفاة من الجمارك والضرائب، ولديكم فى التقرير التالى كافة الخطوات التي يمكن لهؤلاء الأشخاص الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزه:
- الدخول على الموقع الإلكترونى الإدارة العامة للمجالس الطبية، والتابع لوزارة الصحة والسكان من هنا.
- إدخال الرقم القومى الخاص بالأشخاص الذين يبحثون عن الكشف الطبى الطبى للسيارات المجهزة.
- كتابة رقم بطاقة الخدمات المتكاملة.
- ثم تسجيل كافة البيانات المطلوبة، وذلك للراغبين فى الحصول على سيارة مجهزه معفاة من الضرائب والجمارك، والبيانات هى كتابة الأسم رباعى، تاريخ الميلاد، النوع سواء ذكر أو انثى، والحالة الاجتماعية، والوظيفة، والمحافظة التابع لها المواطن.
- ثم كتابة رقم التليفون والبريد الإلكتروني.
- ثم اختيار الجمرك الذى يريد المواطن حصول السيارة من داخلة.
- وبعد ذلك تسجيل نوع الإعاقة بالتفاصيل.
حيث اعطى القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، ولائحته التنفيذية العديد من الحقوق والامتيازات لأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف توفير كافة السبل لدعمهم وفقا لتوجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزه
يمكن لأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على سيارة معفاة من الجمارك والضرائب، ولديكم فى التقرير التالى كافة الخطوات التي يمكن لهؤلاء الأشخاص الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزه:
- الدخول على الموقع الإلكترونى الإدارة العامة للمجالس الطبية، والتابع لوزارة الصحة والسكان من هنا.
- إدخال الرقم القومى الخاص بالأشخاص الذين يبحثون عن الكشف الطبى الطبى للسيارات المجهزة.
- كتابة رقم بطاقة الخدمات المتكاملة.
- ثم تسجيل كافة البيانات المطلوبة، وذلك للراغبين فى الحصول على سيارة مجهزه معفاة من الضرائب والجمارك، والبيانات هى كتابة الأسم رباعى، تاريخ الميلاد، النوع سواء ذكر أو انثى، والحالة الاجتماعية، والوظيفة، والمحافظة التابع لها المواطن.
- ثم كتابة رقم التليفون والبريد الإلكتروني.
- ثم اختيار الجمرك الذى يريد المواطن حصول السيارة من داخلة.
- وبعد ذلك تسجيل نوع الإعاقة بالتفاصيل.
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- يكون المواطن مصرى الجنسية.
- ألا يكون للمتقدم على سيارة مجهزه أقل من سن ١٨ سنة.
- الكشف الطبى هو الذى يحدد مدي الحالة الصحية لقيادة السيارة من عدمه.
من خلال الخطوات السابقة يمكن للمواطن من أشخاص ذوي الإعاقة الحصول على سيارة مجهزه.
شروط الحصول على سيارة مجهزة للمعاقين
- يكون المواطن مصرى الجنسية.
- ألا يكون للمتقدم على سيارة مجهزه أقل من سن ١٨ سنة.
- الكشف الطبى هو الذى يحدد مدي الحالة الصحية لقيادة السيارة من عدمه.
من خلال الخطوات السابقة يمكن للمواطن من أشخاص ذوي الإعاقة الحصول على سيارة مجهزه.