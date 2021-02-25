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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين يدعو جميع الأطراف في أرمينيا إلى ضبط النفس

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:09 م
بوتين
بوتين
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أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس فلاديمير بوتين ناقش مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان الوضع في أرمينيا، مشيرا الى أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بادر به الجانب الأرميني.

وقال بيسكوف، في تصريح أوردته وكالة (تاس) الروسية: "نوقش الوضع في أرمينيا.. تحدث بوتين لصالح الحفاظ على النظام والهدوء في أرمينيا وتسوية الوضع في إطار القانون"، مضيفا أن "رئيس الدولة الروسية دعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس".

وكانت هيئة أركان القوات المسلحة الأرمنية طالبت، في وقت سابق اليوم، باستقالة رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان على خلفية إقالته النائب الأول لرئيس أركان القوات المسلحة، تيران خاتشاتريان، أمس الأربعاء، كما حذرته من استخدام القوة ضد شعبه.. وردا على ذلك، أعلن باشينيان إقالة رئيس أركان القوات المسلحة، أونيك جاسباريان.

ووصف باشنيان طلب هيئة الأركان باستقالة الحكومة بمحاولة انقلاب عسكري.

وكان باشينيان قد صرح، في وقت سابق، وردًا على تصريح للرئيس السابق سيرج سركسيان حول أن القوات الأرمنية كان باستطاعتها استخدام "إسكندر" في بداية الأعمال العسكرية، بأن صواريخ "إسكندر" الروسية التي في حوزة الجيش الأرمني " خلال تفاقم الصراع في قره باغ، في الخريف الماضي، لم تعمل أو عملت بنسبة 10 بالمئة فقط".

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