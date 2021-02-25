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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الإعلام اليمني: الجيش والمقاومة يحرزان تقدمًا على جبهة مدغل

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:42 م
معمر الإرياني
معمر الإرياني
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أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن الجيش والمقاومة يحرزان تقدما على جبهة مدغل التابعة لمحافظة مأرب، قائلا: "الجيش والمقاومة الشعبية في جبهة مدغل (التابعة لمحافظة مأرب) يتصدون لجماعة الحوثي ويكبدونها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد".

كما أكد في تصريح أوردته قناة (العربية الحدث) أن الجيش والمقاومة يحققان تقدما كبيرا في هجوم معاكس في جبهة مدغل، وأصبحوا على مشارف معسكر ماس الاستراتيجي".

وفي السياق، تصدت قوات الجيش اليمني والمقاومة في وقت سابق اليوم لهجمتين انتحاريتين شنتهما الميليشيا الحوثية في جبهات نهم شرق صنعاء وجبهات شمال غرب وجنوب مأرب.

ففي جبهة الجدعان نهم، تمكن الجيش والمقاومة من التصدي لهجوم الميليشيا التي حاولت التقدم من خلاله إلى مواقع الجيش في منطقة محزام ماس وسائلة المخدرة، وتكبدت المليشيا خسائر كبيرة، حيث سقط 17 عنصرًا حوثيا،فضلا عن إحراق وتدمير 4 آليات عسكرية.

ونفذ طيران التحالف العربي، أثناء المعارك، غارتين استهدفتا تجمعات وعربات قتالية تابعة للميليشيا في وادي الضيق، والتي كانت في طريقها إلى الجبهة ذاتها.

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