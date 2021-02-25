المغرب: توسيع دائرة التحاليل لمكافحة سلالة كورونا الجديدة

بدأ المغرب في إجراء تحاليل طبية موسعة للكشف عن السلالات الجديدة المتحورة لفيروس "كورونا"؛ في إطار الإجراءات الوقائية المشددة، والتي منها تعليق الرحلات الجوية نحو بلدان أوروبية عديدة.وفي ظل إعلان دول عديدة، منها عربية، عن تفشي سلالة "كورونا" الجديدة بين الأطفال، وجهت وزارة الصحة المغربية تعليمات لتوسيع عملية التحاليل المخبرية المبكرة عبر أخذ عينات من الدم للكشف عن سلالات "كوفيد 19" في المدارس.وانطلقت بالمؤسسات التعليمية عملية تحاليل للدم، وتشمل أيضا المسؤلين الإدارين والتربوية، في خطوة تهدف إلى محاصرة تفشي سلالات فيروس "كورونا" قبل خروج الوضع عن السيطرة.وتستهدف هذه الحملة، في مرحلتها الأولى، التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 16 سنة و18 سنة بالمرحلتين الثانوية والإعدادية، ويبلغ عددهم 30 ألف تلميذ.