إيطاليا: سلالة كورونا الإنجليزية أكثر قابلية للعدوى بنسبة 37%

قال المعهد العالي للصحة في إيطاليا إن التقديرات تشير إلى أن السلالة الإنجليزية لفيروس كورونا تمتلك في إيطاليا قابلية انتقال أعلى بنسبة 37% من السلالات الأخرى.وأوضح المعهد وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية (إكي) اليوم الخميس، أنه تم اقتفاء التقديرات من خلال دراسة أجريت بالتعاون مع وزارة الصحة ومؤسسة برونو كيسلر، وإدارات المقاطعات والأقاليم المستقلة.وأشار إلى أنه تم إجراء تقدير للقابلية النسبية لعدوى السلالة البريطانية باستخدام نموذج رياضي يعتمد على بيانات مسحيين سريعين أجريا في الأسابيع الأخيرة حول انتشار هذه السلالة، إلى جانب المعطيات الخاصة بالمرضى المقبولين في المستشفيات في 10 أقاليم.