بريطانيا تخفض مستوى الإنذار من خطورة كورونا

أعلنت السلطات البريطانية عن أنها خفضت مستوى الإنذار من خطورة فيروس كورونا من 5 إلى 4.وأوضحت شبكة "سكاي نيوز" في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الخميس، أن خدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة (NHS) وافقت على تخفيض مستوى خطورة الفيروس بعد تأكيد المركز المشترك للأمن البيولوجي في البلاد.وفي الوقت نفسه أكدت بريطانيا على أن الخدمات الصحية "لا تزال تتعرض لضغوط كبيرة مع وجود عدد كبير من المرضى في المستشفيات" إلا أن عدد الإصابات تنخفض باستمرار.