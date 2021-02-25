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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق يتعاقد على شراء 16 مليون جرعة من لقاحات كورونا

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:00 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
ا ش ا
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أعلنت وزارة الصحة العراقية تعاقدها على 16 مليون جرعة من لقاحات كورونا، مؤكدة أن الشحنات ستصل للبلاد تباعًا.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الخميس إن الوزارة تعاقدت على 16 مليون جرعة من لقاحات كورونا وأن تجهيزها سيبدأ خلال أيام، مؤكدًا أن العراق دفع المبالغ اللازمة ومن خلال القنوات الرسمية والتي بلغت 169 مليون دولار إلى مرفق (كوفاكس).

وأضاف: "أن العراق وقع اتفاقية مع شركة (فايزر - بايونتك) وننتظر إقرار البرلمان لهذه الاتفاقية وتفاصيلها القانونية"، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد مع شركة (سينوفارم) الصينية وسيبدأ تجهيزه قريبًا بعد استكمال الإجراءات".

ولفت إلى أن الوزارة ملتزمة بتلقيح جميع الفئات المستهدفة وضمن الأولويات التي حددها خبراء الصحة العامة لحين تحقيق أعلى نسبة ضمن الشعب العراق.

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