وزير التموين يتفقد مجمعًا استهلاكيًا فى أسوان

تفقد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية، مساء اليوم، أحد الهيبرات الذي يقع على مساحة 754 م2، في إطار الاطمئنان على توافر السلع وجودتها.كما تفقد الوزير والمحافظ مخزن الجملة الملحق به على مساحة 920 مترا ويضم المخزون الاستراتيجى من السلع الغذائية والإستهلاكية بما يضمن توافرها بأرصدة كافية فى ظل إهتمام الدولة بتحقيق التوازن المطلوب فى أسعار هذه السلع وحماية المواطنين من جشع بعض التجار، لاسيما بعد ميكنة جميع مخازن الجملة بإجمالي 699 مخزن جملة.واستهل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، جولتهما التفقدية بزيارة مصنع السكر بمركز إدفو، في إطار الاطمئنان على سير العمل داخل المصنع وافتتاح إحدى الوحدات داخل المصنع، وافتتحا العصارة اليابانية داخل مصنع سكر إدفو.