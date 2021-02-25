عصام زكريا يكتب: الموت كما رآه أسامة فوزي.. متعة الرحيل إلى جنة الشياطين!

"يبدو لي الموت كشىء خيالي.."يكتب المخرج الراحل أسامة فوزي (1961- 2019) في كتيب الدعاية الخاص بفيلم "جنة الشياطين":"إن توقف النفس عن استعمال الجسد ليس دليلا على الموت، طالما أن الزمن يحفظ الذكريات في عقول من لم يموتوا بعد".قبل رحيله بعشرين عاما، أثناء كتابة هذه الكلمات، كان أسامة فوزي يجلس وحيدا، في مكتبه العامر بكتب الفن والأدب والفلسفة، وعلى مرمى النظر منه تابوت خشبي كبير تركه عمال الإنتاج في منزله بعد الانتهاء من تصوير "جنة الشياطين"، يرمق التابوت لحظة، ويسحب نفسا من سيجارة، مستعيدا في ذهنه مشاهد الفيلم الذي كان قد انتهى من وضع لمساته الأخيرة، بعد حوالي ثلاثة أعوام من العمل. أكاد أتخيله وهو يشرد مع خيالاته كعادته، مضيفا مشهدا جديدا لشخصية الميت "طبل"، بعد دخوله إلى النفق الأسود الذي ينتهي به الفيلم.. قبل أن يضيف على الورق الموضوع أمامه:"يتخيل الميت نفسه في وضع المراقبة..يراقب من؟ يراقب خلوده المستقبلي، يراقب الصمت اللانهائي الذي لا بد أن يسفر عن شىء ينطق به. الصمت اللانهائي هوة تبتلع المراقب والمراقب على السواء".في ميله الدائم للمراقبة والصمت، لم يصنع أسامة فوزي سوى أربعة أفلام خلال خمسة عشر عاما بدأها بـ"عفاريت الأسفلت"، 1995، ثم "جنة الشياطين"، و"بحب السيما"، وآخرها "بالألوان الطبيعية"، 2009، قبل أن يسود الصمت لعشر سنوات، ثم يأتي الموت، دون أن يستطيع انجاز أي من المشاريع التي عمل عليها خلال سنواته الأخيرة.كل فيلم من أعماله الأربعة أثار ضجة فنية ومجتمعية، وجر عليه غضب "محافظين" و"متدينين"، ممن يعتقدون أنهم حراس الأخلاق والدين، مسلمين ومسيحيين. غضب هؤلاء انصب أكثر على "عفاريت الأسفلت" و"بحب السيما"، اللذين حطما تابوهات، وكشفا عورات، كثيرة. ولكن من بين أعماله الأربعة يبقى "جنة الشياطين" هو الأكثر جرأة و"تخريبا"، بل لا يكاد يكون له شبيه في السينما المصرية كلها في خروجه على السائد والمألوف سواء على المستوى الفني أو من ناحية المضمون.لا يوجد سينمائي مصري حدق في وجه الموت بشجاعة كما فعل أسامة فوزي في "جنة الشياطين"، لا عن طريق التمسك بالحياة والأمل، ولا بإثارة الشفقة والرهبة، ولا بالادعاء بأن الموت لحظة عابرة بين حياتين، وهي بعض الأفكار التي طالما أنتجها العقل لمواجهة معضلة الموت. في "جنة الشياطين" يحدق أسامة فوزي في وجه الموت باحتقار ويقهقه ضاحكا قبل أن يقفز نحوه ويحتضنه هابطا به إلى هاوية العدم دون ذرة ندم أو شك.حفل تأبين للواقعية!نزل "جنة الشياطين" إلى دور العرض في يناير 2000، ليكون واحدا من أوائل أفلام الألفية الجديدة، في خضم موجة من الأفلام الكوميدية التي اجتاحت السينما المصرية، فلم يحقق إيرادا يذكر، ومعظم من شاهدوه في العرض الخاص أو بعدها عبروا عن شعورهم بالصدمة. لم يشد به سوى بعض النقاد، وتجاهلته الصحف، وأفردت له مجلة "الفن السابع" التي يملكها منتج الفيلم محمود حميدة عددا من صفحاتها، لكن "الفن السابع" نفسها، التي تعد واحدة من أرقى المطبوعات السينمائية العربية، لم تكن توزع أكثر من بضع مئات من النسخ، واضطرت إلى التوقف بعد ثلاث سنوات من صدورها.ومن الطريف أنه خلال الندوة التي عقدت عقب عرض الفيلم في المهرجان القومي للسينما في يونيو 2000، أبدى البعض عدم قدرتهم على فهم الفيلم وطلبوا من صناعه أن يشرحوه لهم، مثلما كان يحدث مع أي فيلم يحمل فكرة أو اسلوبا فنيا مختلفا.في الوقت نفسه كان الفيلم يجوب عددا من المهرجانات الدولية الكبرى ويحصل على جوائز وإشادات نقدية من كل من يكتب عنه، وقد نشرت مجلة "فارايتي"، كبرى المجلات المتخصصة في صناعة السينما، مقالا "عظيما" عنه لا أعتقد أن هناك فيلما عربيا حظي بمثله.كان يمكن لأسامة فوزي أن يبني على نجاح فيلمه شبكة من العلاقات الدولية تعوضه عن اختناق الصناعة والسوق في مصر، وتساعده على دخول مجال الانتاج المشترك، أو المنح الإنتاجية كما فعل يوسف شاهين ويسري نصر الله مثلا، ولكن أسامة فوزي لم يكن يميل بطبعه إلى "العلاقات العامة"، وظل طوال حياته يفضل "العلاقات الخاصة" مع عدد قليل من أصدقائه المقربين في مصر، لديه إحساس داخلي بالرضا لا يخبو، لا يشكو، ولا يكره، ربما تعبر سحابة عكرة من الغضب فوق عينيه وحاجبيه للحظات، لكنه سرعان ما يعود إلى ابتسامته العذبة.أكتب ذلك لأبين مدى التوافق بين شخصية أسامة فوزي وأفلامه، فهو لم يكن صانع أفلام بقدر ما كان يعيش هذه الأفلام ويتفاعل معها كأنها حياته وليس مجرد "شغلانة". ومن العجيب أنه لم يكتب سيناريو أو فكرة أيا من أفلامه، ومع ذلك تنتمي هذه الأعمال له تماما، كما لو أنه مؤلفها، وكما لو أنها تتحدث عنه، ربما بسبب شدة حبه واحترامه لعمله ولفن السينما.سيناريو "جنة الشياطين" هو نتاج جهد مشترك بين أسامة والأديب مصطفى ذكري، عن رواية قصيرة للأديب البرازيلي خورخي أمادو، أحد أعلام أدب "الواقعية السحرية" في أمريكا اللاتينية التي تركت تأثيرا كبيرا على الأدب العربي. في روايته التي تحمل اسم "كانكان العوام.. الذي مات مرتين" (صدرت بالعربية من ترجمة محمد عيتاني عن دار نشر الفارابي، 1979)، ولكن اسمها الأصلي باللغة البرتغالية يمكن أن يكون "الموت الأول والثاني لكانكاس، الذي يصرخ من الماء". يعبر أمادو صاحب النزعة الاشتراكية الواضحة عن انحيازه للفقراء والمهمشين وتصوره لهم بشكل شاعري رومانسي على عكس الطبقة البورجوازية التي ينتقدها بعنف.في الرواية، مثل "جنة الشياطين" تدور الحبكة حول موظف ينتمي للطبقة الوسطى في بلد فقير، نموذج مثالي للموظف المجتهد والزوج والأب الطيب، يقرر ذات يوم فجأة، وهو في الخمسين من عمره، أن يهجر بيته بلا رجعة، متخليا عن طبقته المنافقة وزوجته المتسلطة وابنته التي تشبه أمها وزوجها متبلد الحس، لينضم إلى العالم السفلي لقاع المجتمع، وسط المقامرين والشحاذين والمدمنين والعاهرات. في الرواية يظل هذا العالم موصفا طبقيا، فسكانه من "حثالة البروليتاريا" (كما يصفهم ماركس) هم الذين يقبعون أسفل السلم الاجتماعي من العاملين باليومية والصيادين، متقطعي الرزق، والرواية تضفي عليهم رومانسية ونبلا "اشتراكيا" وتنسج على ألسنة بعضهم قصائد من الشعر الغنائي الجميل.تحول كانكان، أو كانكاس، إذن، هو انقلاب البورجوازي الصغير على طبقته لينضم إلى الطبقة العاملة ومن تحتها، ولكن تحول الموظف منير رسمي (محمود حميدة) إلى الصعلوك "طبل" في "جنة الشياطين" أشبه بانقلاب على المجتمع بطبقاته وأنظمته كلها وعلى الحياة بأسرها: انقلاب فوضوي عدمي وليس ثورة شخص مثالي منحاز لصدق الفقراء ضد زيف البورجوازيين.يبدو كل من "عفاريت الأسفلت" و"جنة الشياطين" تنويعتان على أفلام "الواقعية الجديدة"، من حيث الانتماء الطبقي للشخصيات والأماكن التي تدور فيها الأحداث، ولكنهما في الجوهر مختلفان تماما عنها، بل يمكن اعتبارهما هدما للتصورات "الرومانسية" التي يحفل بها "الكيت كات" وبقية أفلام الواقعية القديمة والجديدة، و"جنة الشياطين" تحديدا يبدو كحفل تأبين لهذه الواقعية التي تتبناها الطبقة الوسطى.نداء الطبيعة الذي لا يحتمل اعتاد الجمهور المصري (والشرقي عموما، بالمناسبة) على أن يكون للدراما تفسير واضح وموقف معلن من قضية الخير والشر، بما أن هذه الدراما جاءت من أصول دينية تقسم العالم إلى إله للخير، أوزيريس، وآخر للشر، ست، ولا مجال للاحتلاط بينهما (على غرار ما نرى في الدراما الإغريقية التي تتنازع قوى الخير والشر داخل كل إنسان وإله). ونتيجة هذه الرؤية للعالم التي تختزل كل شىء إلى خير أو شر تحولت كل قضية اجتماعية أو سياسية أو فنية، وكل قصة بوليسية أو عاطفية أو واقعية، إلى مسألة خير وشر، وصواب وخطأ، لا بد للعمل الفني بكل عناصره أن يظهر الفارق بينهما.هنا تحديدا تكمن الضربة المزدوجة التي يوجهها "جنة الشياطين" للدراما الشرقية التقليدية، ليس فقط في مفهومها الديني الثنائي للخير والشر والنور والظلام، ولكن أيضا في نظرتها للطبقات الاجتماعية.لطالما عبرت السينما المصرية عن انحيازاتها الطبقية وانتماءات أبطالها وفقا للمتغيرات السياسية وانتماءات صناع الأفلام، من الطبقة الوسطى إلى العمال والفلاحين إلى صغار الموظفين والحرفيين إلى المهمشين، واحتل نمط اللص الصغير والصعلوك الشهم حيزا كبيرا في السينما المصرية، وهو النمط الذي لا تتوقف الأفلام الكوميدية والشعبية عن استخدامه بتنويعات ودرجات مختلفة.هذا النموذج تحديدا له جذور ضاربة في السير الشعبية، اكتسى أحيانا بالفكر "الاشتراكي" لدى أجيال متعاقبة من السينمائيين والمثقفين، وخاصة جيل ما يطلق عليه "الواقعية الجديدة" وموجة الأفلام التي تنتقد الانفتاح الاقتصادي منذ الثمانينيات، والتي امتدت بأشكال مختلفة عبر موجة أفلام "المهمشين" في بداية التسعينيات ثم موجة الأفلام الكوميدية مع نهاية الألفية الثانية وبداية القرن الجديد.في النظرة الأولى، قد يبدو "عفاريت الاسفلت" امتداداً لسينما "المهمشين" التي تجسدت في أعمال مثل "سواق الأتوبيس" لعاطف الطيب، و"أحلام هند وكاميليا" لمحمد خان، و"ليه يا بنفسج" لرضوان الكاشف، وغيرها. لكن "عفاريت الأسفلت" الذي يصور مشاهد من حياة سائقي "الميكروباص" والطبقة المتوسطة الدنيا في حي حلوان، يختلف عن هذه الأفلام شكلاً ومضموناً، وهو أقرب ما يكون إلى المذهب "الطبيعي" في الفن والأدب، والذي يعد الأديب الفرنسي إميل زولا أبرز أسمائه. وهو اتجاه أو مدرسة تسعى لتصوير الواقع كما هو، بطينه وعرقه وقبحه وخسته، بعيداً عن الجماليات الزائفة التي تضفيها الاشتراكية على الواقع، أو الأخلاقيات الزائفة التي تضفيها الرومانسية والميلودراما على هذا الواقع. وإذا كانت الواقعية تنظر إلى الإنسان ككائن اجتماعي ينتمي إلى طبقة ذات خصائص اقتصادية وثقافية بعينها، تحدد أفكاره وأخلاقياته، فإن المدرسة الطبيعية تنظر إلى الانسان باعتباره "حيوانا" ذا غرائز أساسية تحركه، خاصة الجوع والجنس، ووفقا لهذه النظرة ليس هناك فارق كبير بين مليونير وصعلوك متشرد، أو بين عربيد ورجل دين.في المدرسة الطبيعية، أيضا، ينبع الجمال من تصوير الواقع كما هو، من "موضوعية" الحقيقة نفسها، ومن دقة وبرودة النظرة التي تستكشف المستور من الغرائز والطوايا الخبيثة والشريرة والمساحات المظلمة داخل الانسان. عندئذ ينبع الجمال من قوة الحقيقة وتفتح الوعي.هذا الهدم، الغامض والملتبس بعض الشىء في "عفاريت الأسفلت"، يسفر عن وجهه بوضوح في "جنة الشياطين". وهذه النظرة "الطبيعية" للإنسان تتطور عبر أعمال أسامة فوزي الأربعة إلى رؤية أوضح للحياة والفن.أكثر من الحبيخلو "جنة الشياطين" من التوصيفات الطبقية للعالم السفلي، باستثناء صفات العنف والقبح، اللذين يظهران هنا كغرائز طبيعية حيوانية، وليس كصفات طبقية، ويخلو الفيلم من أي إشارة لظروف هؤلاء المهمشين التي دفعتهم إلى امتهان الإجرام والدعارة، على عكس ما نرى في أفلام المهمشين ورواية أمادو نفسها.الصعاليك الثلاثة في الفيلم، نونو وبوسي وعادل (عمرو واكد، صلاح فهمي وسري النجار على التوالي)، والعاهرتان شوقية وحبة (صفوة ولبلبة) وهم كل أصدقاء طبل في العالم السفلي، مقطوعون الصلة عن المجتمع كما لو كانوا يصنعون عالما من صنعهم، أو صنع خيالهم، بالكامل: الرجال لا يعملون ويرتزقون على القمار والنصب بينما النساء يتاجرن باجسادهن ليس بدافع العوز والفقر، كما نرى في النموذج النمطي للعاهرة في السينما المصرية، ولكن كما لو كانت هذه هي المهنة الوحيدة التي يعرفنها، وهي ليست مجرد مهنة بل حياة أيضا، إذا لا يوجد لهؤلاء أي حياة خارج الدائرة المغلقة التي تجمعهم.في الرواية مثلا تلتزم العاهرات اللواتي عرفن كانكان بالحداد عليه، ولكن بمجرد زوال الصدمة الأولى من الخبر، تتخلى كل من حبة وشوقية عن تعهدهما بالحداد مع أول فرصة تسنح لهما. في الرواية تشغل العاهرات مساحة صغيرة من النص حيث يثرن الشفقة والتعاطف، ولكن في "جنة الشياطين" مساحتهن أكبر ولا يوجد مثل هذا التعاطف معهن أو مع أصدقاء طبل. إنهم تجسيد للعنف الخارج عن السيطرة وللافتقاد لأي وازع أخلاقي، وهم بالتأكيد يفتقدون لأي مشاعر رومانسية أو نبل، ولا يتورعون عن شىء حتى لو كان خلع أسنان طبل وبيعها أو بيع جثته لطلبة الطب، بل إن أحدهم يحاول الاعتداء جنسيا على جثة طبل تحت تأثير الخمور والمخدرات التي يخضعون لتأثيرها طوال الوقت، وهم بالتأكيد مغيبون عن أي انتماء أو اهتمام سياسي أو اجتماعي أو إنساني، بشكل كان من شأنه أن يثير القشعريرة في أوصال خورخي أمادو نفسه!يجب أن أستثني هنا العلاقة التي جمعت طبل بحبة، والتي تصفها حبة بأنها "أكتر من الحب"، وتذكر بشكل عابر في الفيلم، وهي علاقة بدأت من الغريزة الجنسية لكنها انتهت إلى علاقة إنسانية وطيدة تتجاوز الأشكال الاجتماعية والعاطفية المتعارف عليها. وهي تذكرني بمقولة أديب الجنس الأمريكي هنري ميللر، الذي وصف أعماله " الجنسية" وحياته التي قضاها في العربدة بأنها محاولة للخروج من الجسد عبر الجسد ذاته". هذه الفكرة ستنمو فيما بعد في "بحب السيما" و"بالألوان الطبيعية" من خلال شخصية الأب الذي يمارس الجنس قبل أن يتحرر بالموت، ومن خلال شخصية الرسام الشاب الذي يتخلص من عبء غريزته الجنسية بتحويل الجسد العاري إلى لوحات فنية. ولعل هذا التفسير هو الذي يوضح ورود عبارات "غريبة" تصف منير رسمي، أو طبل، على ألسنة شخصيات "جنة الشياطين" مثل "قديس" و"راهب" و"بطريرك"، وهي صفات مسيحية يبدو أنها لا تنطبق عليه بالمرة، ولكن يمكن فهمها في سياق مفهوم التحرر من عبء الغريزة والطبيعة من خلال ترويض وتأديب الجسد، أو اغراقه في الملذات حتى الموت، كما يفعل طبل!هذه العبارات "الغريبة" ونقد الفيلم اللاذع لأسرة منير رسمي البورجوازية دفعت بعض من كتبوا عن الفيلم إلى اعتبار طبل بطلا مثاليا وجثة ملهمة ( مثل جيفارا!) وإلى اعتماد التفسير الواقعي الاجتماعي، وهذه أفكار يمكن أن نجدها في رواية آمادو أو في أعمال مشابهة أخرى، لكن لا تنطبق، في تصوري، على "جنة الشياطين".القفز إلى حلق الموت!في الفيلم البرازيلي "الذي يصرخ من الماء" المقتبس عن رواية خورخي أمادو نفسها (سيناريو وإخراج سيرجيو ماشادو، 2010)، يشير العنوان إلى الاسم الذي اشتهر به كانكاس، بلغة السكان الأصليين، الذين يطلقون أسماء تشبه الجملة، كما في فيلم "الراقص مع الذئاب" لكيفين كوستنر، بعد أن قام ذات يوم بالصراخ وبصق الماء من فمه عندما شربه معتقدا أنه خمر!يطرح هذا الفيلم وجهة نظر عصرية في الرواية الصادرة 1959، تتناسب مع العقد الأول من القرن العشرين، وبدلا من الحديث عن الطبقة العاملة والفقراء، تتسع لتشمل كل الأقليات والمهمشين سواء لأسباب تتعلق بالجنس – النساء والمثليين- أو لأسباب عرقية- الملونين والسكان الأصليين في بلد يحكمه البيض- أو لأسباب دينية- الأقليات الدينية والملحدين. ويركز ماشادو في فيلمه على الجانب الفكاهي من الرواية، خاصة الجزء المتعلق بالشك في كون كانكاس حيا أم ميتا، ويدفع بالكوميديا إلى حدود "الفارص" أحيانا، وعلى الجانب الجنسي باعتباره المجال الأكثر حيوية في اعلان أبناء الطبقة الوسطى عن تحررهم، ولا يتوقف الفيلم عند موت كانكاس، مثل الرواية، ولكن يتخذ من حياته وموته درسا للأجيال اللاحقة، للابنة التي تتخلى عن خجلها وتدخل في علاقة مع ضابط شرطة أسود، وزوجها الذي يفعل الشىء نفسه مع امرأة خلاسية من قاع المجتمع. ويهتم المخرج بابراز هذا الوجه العرقي للعلاقات بين البيض من أبناء الطبقة الوسطى والملونين الفقراء، وبذلك يكتسب التحليل الماركسي للرواية أبعادا جنسية وعرقية عصرية.في "جنة الشياطين"، كما ذكرت، تستبعد هذه المستويات الطبقية والسياسية. في الرواية، مثلا، تتراوح أعمار أصدقاء كانكاس، من عريف جيش عجوز إلى صياد شاب، رقيق القلب دائم الوقوع في الحب، ولكن في "جنة الشياطين" تتقارب أعمار الأصدقاء الثلاثة وملامحهم وطباعهم، وهو اختيار غريب خاصة حين نضع في الاعتبار أن منير رسمي، أو طبل، يبلغ الستين. كذلك يستبعد الفيلم أي حديث عن الانتماء الطبقي أو العرقي أو العمري لهم! في الرواية هناك أيضا مشاهد "فلاشباك" لكانكاس وسط عمله وأسرته كان يمكن للفيلم أن يستخدمها، على الأقل حتى لا يتحول النجم محمود حميدة إلى جثة هامدة طوال الفيلم، وهو شىء أزعج كثيرا من المشاهدين، ومزعج لأي ممثل خاصة لو كان نجما، ويروي محمود حميدة في الكتيب الدعائي للفيلم أنهم أرسلوا السيناريو لأحد كبار النجوم ليلعب شخصية الرجل الميت، فلم يتكبد حتى عناء الرد عليهم!يستبعد "جنة الشياطين" أي "فلاشباك" لحياة طبل كما لو أنه أراد أن يحوله إلى تجسيد للموت نفسه، مثلما يستبعد الحديث عن أية دوافع نفسية أو اجتماعية وراء سلوكيات الشخصيات، وبدلا من ذلك يركز على الميت وعلى فكرة الموت نفسها. يكتب أمادو بشكل عابر في روايته عن رحيل كانكاس من البيت وموته معنويا في نظر أسرته وطبقته، ثم عن موته الفعلي، ثم اصطحاب أصدقاءه لجثته لالقائها في البحر، لإنه كان يتمنى أن يحتضن البحر جثته: "وهكذا نصل إلى مجموع ثلاث ميتات، ويجعل هذا من كانكاس ضاربا الرقم القياسي في الموت!". هذه الجملة العابرة يحولها "جنة الشياطين" إلى حضور كثيف لا مثيل له للموت، للعدم، الذي يشكل قلب الفيلم ومعناه. ويتأكد ذلك عبر مشهد النهاية الذي يغرق فيه طبل وأصحابه وعاهراته في نفق ينتهي لا بنور الأمل، ولكن بظلام العدم العميق الحالك، كما لو كان فم وحش أسطوري. وعلى عكس الرواية حيث يموت كانكاس وحده في النهاية، تاركا الحياة الجميلة لأصدقاءه، فإن هاوية العدم في "جنة الشياطين" تبتلع السيارة بكل من فيها.من العدم إلى اللذةيشغل الموت مساحة معتبرة من فيلم "عفاريت الأسفلت" الذي ينتهي بموت الجد، واستمرار الشخصيات في حياتها المندفعة بجنون وراء اللذة الجنسية حتى أثناء مراسم العزاء، بما في ذلك الأب والأم، في صورة استثنائية لنموذج الأم في السينما المصرية، وينتهي "عفاريت الأسفلت" مثل "جنة الشياطين" بضحكات الشخصيات في وجه الموت، ووجه التقاليد والأخلاقيات التي تحاول منعهم من الاستمتاع بالحياة، وترتفع الكاميرا في فجر اليوم التالي على الأب وابنه يحملان المطاوي ويقومان بتمزيق عربات الفاكهة ليسرقوا منها بعض ثمرات البرتقال. ويشغل البرتقال في هذا الفيلم معنى الحياة والاستمتاع بها، مثل تفاحة آدم وحواء في الأسطورة الدينية، إذ نرى سيد (محمود حميدة) في بداية الفيلم يسترق أو يختلس برتقالة من عربات الفاكهة المغطاة في الشارع، وعندما يصاب باليأس والغضب من حياته في منتصف الفيلم نراه يقوم بتمزيق أغطية العربات بعنف يؤدي إلى انسكاب البرتقال على أرض الشارع، قبل أن نراه مع أبيه في مشهد النهاية يواصلان ممارسة اللذة المحرمة باختلاس برتقالتين. في هذا المشهد يتماهى الابن مع الأب مع الجد، صاحب المقولة التي يعتمدها رجال هذه الأسرة إنجيلا لهم: "اللي يخاف من الموت يبقى راجل خسيس"!وينتهي "بحب السيما"، كما أشرت، إلى تحرر بطله المتشائم الخائف دوما من الموت وعذاب ما بعد الموت من خوفه والاستمتاع بالحياة بالجنس وركوب الدراجة، فاتحا ذراعيه ضاحكا بوجه الموت.هذه المفاهيم الدينية تتردد بشكل آخر في "جنة الشياطين"، فهؤلاء الشياطين الذين يرفضون الجنة بمفهومها العقائدي السائد، يبتهجون بكونهم شياطين، لا يعتريهم خجل أو ندم (إذا استثنينا جزع حبة وخجل شوقية لمرأى طبل الميت لأول مرة، ولكنهما سرعان ما تتغلبان على الخجل والحزن وتعودان لطبيعتهما). هؤلاء الشياطين يتمردون حتى الموت، ويجدون المعنى في الموت، مثل شيطان أمل دنقل في قصيدته "كلمات سبارتكوس الأخيرة"، التي يقول فيها "المجد للشيطان معبود الرياح. من قال لا في وجه من قالوا نعم"..على عكس "العدمية" التي تحمل نبرة تشاؤم وكآبة تجاه العالم، فإن هاوية العدم التي تفتح فمها الأسود العريض في نهاية "جنة الشياطين" تكاد تهتز أمام ضحكات طبل وأصحابه وتآوهات عاهراته الجنسية.هكذا ينبغي أن نستقبل الموت، بارتشاف الحياة ولذاتها حتى آخر قطرة، وهو موقف ينتمي لما يطلق عليه فلسفة "الهيدونيزم"، أو المبدأ الذي يعتبر اللذة بأنواعها هي القيمة الأساسية والوحيدة لحياتنا، وأن الاستغراق في الاستمتاع بالحياة هو أفضل وأرقى ما يمكن للمرء أن يفعله. ذلك المبدأ الذي يلخصه طبل ثم أصحابه في عبارة: الحي أبقى من الميت"، والتي تكتسب هنا معنى جديدا يكشف عن مدى حكمة وعمق المقولة الشعبية.