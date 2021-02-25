وكيل «تعليم بنى سويف» تجتمع برؤساء وأعضاء مجلس الأمناء بالمديرية والإدارات

شهدت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، اليوم الخميس، اجتماع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمديرية التربية والتعليم والذى عقد برئاسة نعيم حماد رئيس مجلس الأمناء بحضور جميع رؤساء وأعضاء مجالس الأمناء بالمديرية والإدارات ومديري عموم الإدارات التعليمية.وتناول الاجتماع الكتاب الدوري الخاص بالامتحانات والجداول وطباعة الامتحانات بالإدارات التعليمية طبقا للتعليمات والتي تبدأ مطلع الأسبوع المقبل مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية.وأكدت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم أن الفترة القادمة تحتاج إلى تضافر كافة الجهود من أجل أبنائنا ومن منطق الحرص على مصلحة الطلاب وأن هناك مقترح لعمل دليل المشاركة المجتمعية لمجلس الأمناء لعرضه على محافظ بنى سويف لدعم هذه المشاركات وتشجيعها وهو نجاح حقيقي لمنظومة التعليم ومجلس الأمناء خلال السنوات الأربعة الماضية.وشددت وكيل الوزارة على توجيه عام التربية الاجتماعية بضرورة توزيع النشرات الدورية على رؤساء المجلس ليقوم المجلس بدور التوعية المجتمعية من خلال مجلس الأمناء بالمدارس وطرق الوقاية ونظام ومواعيد الامتحانات وخطة العودة للمدارس خلال الفترة القادمة وعقد مثل هذه الاجتماعات بشكل دوري ومكثف لاطلاع المجلس بشكل مستمر على كافة المستجدات.وقال نعيم حماد رئيس مجلس الأمناء إن الاجتماع تناول دور المجلس فى تيسير العمل والمتابعة وحل أي عوائق تظهر أثناء تنفيذ خطط العمل التي وضعتها المديرية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية طبقا للكتب الدورية لتيسير على الطلاب والمدارس أثناء عملية إجراء الامتحانات.