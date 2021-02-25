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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موريتانيا ومالي تبحثان ترسيم الحدود

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:01 م
محمد سالم ولد مرزوك
محمد سالم ولد مرزوك
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توجه وزير الداخلية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، اليوم الخميس، إلى دولة مالي، لرئاسة أعمال اللجنة الفنية المشتركة الموريتانية المالية لترسيم الحدود.

وذكر بيان رسمي موريتاني أن موريتانيا ومالي تعملان منذ عدة سنوات على محاولة ترسيم الحدود الطويلة بينهما، من خلال اجتماعات دورية، يشارك فيها الوزراء المعنيون، والمحافظون للولايات الحدودية والمسؤولون عن ملفات الحدود والأمن في البلدين.

وتعقد اللجنة الوزارية المشتركة اجتماعات دورية، لمناقشة المسائل المشتركة، والمتعلقة أساسا بالإدارة والأمن في المناطق الحدودية، وتنقل المواطنين وممتلكاتهم بين البلدين، إضافة إلى ترسيم الحدود وغيرها من المجالات.

وتشهد الحدود الموريتانية التي يزيد طولها عن 2000 كلم صدامات لأسباب من بينها الوضع الأمني في مالي والخلافات حول مصادر المياه والمراعي.

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