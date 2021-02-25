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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

«الهدمى» يدعو المجتمع الدولى للعمل لمشاركة المقدسيين فى الانتخابات الفلسطينية

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:30 م
فادي الهدمي
فادي الهدمي
ا ش ا
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دعا وزير شئون القدس فادي الهدمي، اليوم الخميس، المجتمع الدولي للعمل لمشاركة المقدسيين في الانتخابات الفلسطينية.

وأكد الهدمي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن من حق المقدسيين بموجب الاتفاقيات الموقعة، المشاركة بالانتخابات ترشحا وانتخابا، وأن على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عدم عرقلتها.

وقال: "نحن لا نأخذ إذنا من إسرائيل لإجراء الانتخابات"، مشددا على أنه يجب عليها عدم عرقلة مسيرتها أو منعها بالقوة أو تهديد أصحاب حق الاقتراع أو ملاحقة المرشحين واعتقالهم، مشيدا بتصريحات بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الداعية إلى تيسير تنظيم عملية الاقتراع هذه في كلّ الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.

وأوضح أننا نتوقع من الدول الأوروبية أن تتحرك بشكل مكثف لضمان عدم عرقلة إسرائيل للانتخابات في القدس، لافتا إلى أنه على هذه الدول أن تكون مستعدة لفتح مقراتها بالقدس إذا لزم الأمر لتمكين المقدسيين من ممارسة حقهم الطبيعي بالانتخاب، كما كفلته جميع القوانين الدولية.

يذكر أن العديد من الدول الأوروبية لديها الكثير من المقار في القدس الشرقية التي تتمتع بالحصانة الدبلوماسية.

واستذكر الهدمي ما ورد في تقرير رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي حول القدس عام 2012 حين قال: "تستند سياسة الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالقدس الشرقية إلى المبادئ المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242، ولا سيما عدم مقبولية الاستيلاء على الأراضي بالقوة".

وأضاف التقرير: "وفقا للقانون الدولي، يعتبر الاتحاد الأوروبي أن القدس الشرقية أرضا محتلة، ولم يعترف أبدا بالقرار الإسرائيلي بضم المدينة".

وأشار التقرير في حينه إلى أن "الاتحاد الأوروبي يعتبر أن القدس إحدى قضايا الوضع النهائي في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وبالتالي يعارض أي تدابير من شأنها أن تحكم مسبقا على نتيجة المفاوضات السلمية".

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