كوسوفو تدين الاعتداء على صحفي يعمل في «ملفات مكافحة الفساد»

أدان رئيس الوزراء الكوسوفي، عبدالله هوتي، اعتداء 3 أشخاص على صحفي استقصائي، إثر مشاركته في برنامج تليفزيوني وحديثه في ملفات عامة.وأوضحت شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الكوسوفي عبدالله هوتي وصف الاعتداء بـ"غير المقبول"، داعيًا إلى عدم التسامح معه.وأشارت الشرطة في كوسوفو إلى أن الصحفي "فيسار دوريقي"، المراسل من أصل ألباني، والذي يعمل في الكشف عن الجريمة والفساد، تسبب الاعتداء في إصابات له بالأنف والأسنان.وأطلقت السلطات في كوسوفو تحقيقًا في الحادث.