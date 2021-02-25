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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الدفاع الأرميني يبحث مع نظيره الروسي الوضع في البلاد

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:38 م
سيرجي شويجو
سيرجي شويجو
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بحث وزير الدفاع الأرميني، فاجارشاك أروتيونيان، اليوم، مع نظيره الروسي، سيرجي شويجو، آخر تطورات الأوضاع في البلاد.

وجاء في بيان الدفاع الأرمينية طبقا لما أوردته وسائا إعلام روسية: "بمبادرة من الجانب الروسي، أجرى أروتيونيان محادثة هاتفية مع وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، حيث ناقش وزيرا دفاع الدولتين الحليفتين الوضع في أرمينيا، كما تمت أيضا مناقشة القضايا المتعلقة بتنفيذ مهمة قوات حفظ السلام الروسية في ناجورني قره باغ".

وكانت هيئة أركان القوات المسلحة الأرمينية قد طالبت، في وقت سابق اليوم، باستقالة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، على خلفية إقالته النائب الأول لرئيس أركان القوات المسلحة، كما حذرته من استخدام القوة ضد شعبه.. وردا على ذلك، أعلن باشينيان إقالة رئيس أركان القوات المسلحة، أونيك جاسباريان.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن إقالة نائب قائدة هيئة الأركان خاتشاتوريان، جاءت لأنه سخر من تصريحات باشينيان حول صواريخ "إسكندر" الروسية التابعة للجيش الأرمني.

ووصف باشنيان، طلب هيئة الأركان باستقالة الحكومة، بمحاولة انقلاب عسكري.

وكان باشينيان قد صرح في وقت سابق، وردًا على تصريح للرئيس الأرميني السابق سيرج سركسيان، حول أن القوات الأرمينية كان باستطاعتها استخدام "إسكندر" في بداية الأعمال العسكرية، بأن صواريخ "إسكندر" الروسية التي في حوزة الجيش الأرميني خلال تفاقم الصراع في قره باغ، في الخريف الماضي، لم تعمل أو عملت بنسبة 10 بالمئة فقط.

من جانبه، لم يعقب المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، على تصريحات باشينيان بشأن "إسكندر"، قائلًا: "نترك هذا دون تعليق، حيث أثبتت التكنولوجيا الروسيا فاعليتها في أماكن مختلفة من العالم"، مؤكدا أن الكرملين يتابع بقلق الوضع في أرمينيا ويعتبر ما يحدث شأنًا داخليًا.


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