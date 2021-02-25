وزيرة خارجية السودان ونظيرتها الإسبانية تؤكدان عمق العلاقات الثنائية

أكدت الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية، ونظيرتها الإسبانية أرانتشا جونزاليس لايا، عمق العلاقات بين البلدين وأهمية الإرتقاء بها إلى واقع أفضل وأفق أرحب ودفعها إلى الأمام في كل الأصعدة، لاسيما على الصعيدين الإقتصادي والتجاري.وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان لها اليوم، أن المهدي تلقت اتصالا هاتفيا من نظيرتها الإسبانية، حيث ثمنت دعم إسبانيا للسودان ضمن الإتحاد الأوروبي، مؤكدة الحرص على بناء علاقات متينة مع دول العالم بما يخدم السلام والتنمية والمصالح المشتركة.من جهتها، عبرت وزيرة خارجية إسبانيا عن تقدير بلادها لما حققه السودان من تقدم في الانتقال الديمقراطي وتعزيز دور المرأة في المشاركة الفاعلة، مؤكدة استعداد بلادها لمساندة السودان لتخطي الصعوبات الإقتصادية.وأعربت الوزيرتان، خلال الإتصال، عن التطلع لتبادل الزيارات والتنسيق والتعاون الإقتصادي خدمة للمصالح المشتركة.