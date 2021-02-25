وزير الخارجية العماني يلتقي المبعوث الأمريكي لليمن

التقى وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم، المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ.وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في اليمن والجهود المبذولة لإنهاء الأوضاع المأساوية هناك.كما أكد الجانبان أهمية معالجة الأزمة الإنسانية ودعم جهود تحقيق التسوية السياسية بين جميع الأطراف اليمنية عبر الحوار البناء والمفاوضات السلمية.