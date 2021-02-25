رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تعتزم المشاركة في التحضير لحوار الطاقة للأمم المتحدة

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:55 م
دميتري تشوماكوف
دميتري تشوماكوف
ا ش ا
طباعة
قال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري تشوماكوف، إن بلاده تسعى للمشاركة بفعالية في التحضير لإجراء حوار حول الطاقة داخل المنظمة، ومن المقرر عقده في سبتمبر 2021.

وأضاف تشوماكوف في تصريحات صحفية أوردتها وسائا إعلام روسية اليوم: "من المقرر إجراء حوار حول الطاقة في سبتمبر بموجب تفويض من الجمعية العامة.. سيعقد على هامش فعاليات ستنظم على مستوى رفيع، وبطبيعة الحال، ستتم مناقشة الدور المتزايد لمصادر الطاقة المتجددة.. وستكون روسيا مشاركًا نشطًا في التحضير لحوار الطاقة هذا".

وأشار إلى أنه من المهم مناقشة، ليس فقط الانتقال إلى مصادر طاقة جديدة ومعايير استخدام مصادر الطاقة غير التقليدية، بل ومن المهم أيضًا، من وجهة نظر الأمم المتحدة ومن وجهة نظر سياسية، مناقشة الوصول للحصول على طاقة ميسورة التكلفة، لأن هذه القضية ملحة للغاية.

واختتم قوله إن مشكلة الحصول على الطاقة بأسعار معقولة معترف بها في أجندة 2030، أجندة التنمية المستدامة لتعزيز تنمية البلدان الفقيرة، لمساعدة حوالي 2 مليار شخصًا ليس لديهم حتى القدرة على الطهي بالغاز أو الكهرباء.

موضوعات متعلقة

تحميل نماذج امتحانات استرشادية الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2021

لطلاب «أولى وتانية» ثانوي.. كيف تقسم شاشة التابلت أثناء الامتحان؟

«وقفوا لالتقاط الصور».. تفاصيل دهس 3 شباب أسفل عجلات قطار بالإسماعيلية

بالأسماء.. «الملا» يعتمد حركة ترقيات للعاملين بشركات البترول

الصور

image description

الجيزة: ضبط مصنع لإعادة تدوير المخلفات الطبية الخطرة بأبو النمرس

image description

الطيبي يتفقد مزارع مشروع الثروة الحيوانية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تفعيل المشاركة المجتمعية للشباب في رصد احتياجات قرى حياة كريمة

image description

جامعة أسيوط: عودة الطلاب تزامنًا مع بدء الدراسة

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد المعامل العلمية والبحثية

الأكثر قراءة

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

تشييع جنازة حسين صبور من مسجد الشربتلى بالتجمع الخامس

بالأسماء.. «الملا» يعتمد حركة ترقيات للعاملين بشركات البترول

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

تردد قناة الحياة مسلسلات لمتابعة جميع مسلسلات رمضان 2021

رابط وزارة القوى العاملة 2021 | موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة

مدير «الذكاء الصناعي» بجامعة الإمارات: الروبوتات تدعم البشر في الأزمات

غرامة 540 دولارًا فى حق بروس سبرينغستين لتناوله الكحول فى متنزه أمريكى

أيام زمان

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

«طفش لإصرار أهله على زواجه».. اعترافات الفنان يحيى شاهين

«تشوه وجهه جعلني أتخلى عنه».. حكاية أول حب في حياة سميرة أحمد

مقالات الرأي
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا «الحب2»
ماجد حبته
آخر تماثيل فرانكو
جلال حمام
الإعلام ومساندة الوطن
صفوت البياضي
فلسفة العلم وحقيقة الواقع
المزيد

الثقافة

الأحد.. «طريق الأنبياء» في احتفالية بقبة الغوري

«الشباب ودوره في بناء المجتمع» بمركز طلعت حرب.. السبت

«تجارب نجاح مصرية وإفريقية» على مائدة الأعلى للثقافة (صور)

«نجاحات شبابية أفريقية على أرض مصرية» بالأعلى للثقافة