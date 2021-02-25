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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مصر الأولى إفريقيًا في الصفقات الاستثمارية بشركات التكنولوجيا الناشئة

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:53 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
طارق عتمان
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رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في تقرير بعنوان "رأس المال الاستثماري التكنولوجي لإفريقيا 2020"، الصادر عن شركة بارتيك بارتنرز في فبراير 2020.

وأوضح التقرير ازدهار الاستثمارات بقطاع الشركات التكنولوجية المصرية الناشئة، إذ ارتفع حجم الصفقات الاستثمارية للشركات الناشئة، مقابل حصة منها في مصر بنحو الثلث في 2020، مقارنةً بعام 2019، وكذلك ارتفع عددها بنحو 83%؛ ما جعلها الأولى من حيث عدد صفقات التمويل الموجهة للقارة الإفريقية في 2020، بعدد 86 صفقة، يليها جنوب إفريقيا بنحو 72 صفقة، ثم نيجيريا التي استحوذت على 71 صفقة. كما احتلت المرتبة الثالثة في إجمالي حجم صفقات الأسهم، باستثمارات بلغت 269 مليون دولار، بعد نيجيريا وكينيا على التوالي.

حازت مصر على 28% من الاستثمارات الموجهة لقطاع التكنولوجيا المالية للقارة، بنحو 21.8 مليون دولار، وكذلك 50% من الاستثمارات في الخدمات اللوجستية والتنقل وتكنولوجيا التعليم، وبلغت قيمة الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا الصحة حوالي 55 مليون دولار، يليه قطاع الشركات الخاصة بقيمة استثمارات بلغت نحو 42 مليون دولار.

يعتمد التقرير في دراسته على رصد صفقات الأسهم الاستثمارية فقط في المجالات الرقمية والتكنولوجية التي تزيد على 200 ألف دولار في الشركات الناشئة الإفريقية، دون المنح والجوائز والقروض والمساعدات وصفقات الاندماج والاستحواذ.
مصر الأولى إفريقيًا في الصفقات الاستثمارية بشركات التكنولوجيا الناشئة
مصر الأولى إفريقيًا في الصفقات الاستثمارية بشركات التكنولوجيا الناشئة

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