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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تفرض مزيدًا من العقوبات على الجيش في ميانمار

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:30 م
الجيش في ميانمار
الجيش في ميانمار
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فرضت المملكة المتحدة عقوبات على ستة ضباط عسكريين كبار آخرين في جيش ميانمار، بمن فيهم القائد العام الجنرال مين أونج هلينج، بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في أعقاب انقلاب الأول من فبراير ضد الرئيس وين مينت ومستشارة الدولة أونج سان سو كي.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، في بيان نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس: "حزمة إجراءات اليوم ترسل إلى النظام العسكري في ميانمار رسالة واضحة مفادها أن المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان سيخضعون للمساءلة، ويجب على السلطات إعادة السيطرة إلى حكومة ينتخبها شعب ميانمار".

وأضاف راب: "رسالتي إلى شعب ميانمار بسيطة أن المملكة المتحدة تعمل مع شركائها الدوليين عن كثب لدعم حقك في الديمقراطية وحرية التعبير".

وذكرت وزارة الخارجية أن "الإجراءات ستمنع هؤلاء الأفراد من السفر إلى المملكة المتحدة، وستمنع الشركات والمؤسسات من التعامل مع أموالهم أو مواردهم الاقتصادية في هذا البلد".

وتأتي هذه العقوبات الجديدة عقب قائمة، الأسبوع الماضي، لثلاثة أفراد من جيش ميانمار، حيث ركزت تلك العقوبات على المسئولين بشكل مباشر عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الشرطة والجيش خلال الانقلاب في ميانمار.

كما أعلنت الخارجية البريطانية، التي طلبت الإفراج الفوري عن وين مينت وأونج سان سو كي، في بيانها عن التعليق المؤقت لجميع عمليات الترويج للتجارة مع ميانمار، وستضمن عدم تداول الشركات البريطانية في ميانمار مع الشركات المملوكة للجيش.

وتضاف الشخصيات العسكرية الستة التي تمت معاقبتها اليوم إلى الـ19 شخصية التي سبق أن أدرجتها حكومة المملكة المتحدة على قائمة العقوبات.

وفي الأول من فبراير الجاري، أطاح جيش ميانمار بالحكومة وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام قبل ساعات من انعقاد البرلمان المنتخب حديثًا، ووُضعت مستشارة الدولة أونج سان سو كي والرئيس وين مينت، إلى جانب مسئولين مدنيين آخرين متهمين بتزوير الانتخابات، رهن الإقامة الجبرية في انتظار المحاكمة.

ووفقا لتقارير إعلامية، أثار الانقلاب مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء البلاد، وقُتل ثلاثة أشخاص على الأقل بعد أن استخدمت الشرطة الذخيرة الحية ضد المتظاهرين.

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