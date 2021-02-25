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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير الكويت بالسعودية: علاقتنا مع المملكة نموذج مشرف بين الدول

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:20 م
الشيخ علي الخالد
الشيخ علي الخالد الجابر الصباح،
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أكد الشيخ علي الخالد الجابر الصباح، سفير الكويت بالمملكة العربية السعودية اليوم أن العلاقات الكويتية السعودية نموذج مشرف للعلاقات بين الدول بما يمتلكه البلدان من وشائج المحبة والأخوة تدعمها روابط الدين والدم والنسب والمصير المشترك وبما تحظى به من دعم كبير من قيادتي البلدين الشقيقين في ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

ورفع الشيخ علي، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) التهاني لقيادة دولة الكويت بمناسبة اليوم الوطني وللشعب الكويتي العزيز، مشيرًا إلى أن اليوم الوطني للكويت مناسبة اعتزاز وفخر وتأكيد الولاء واستذكار لكل البطولات والتضحيات التي قدمت من أجل بناء وطن قوي شامخ متقدم.

وأعرب الشيخ علي الخالد عن خالص الأمنيات من العزيز القدير أن يحفظ الكويت واحة أمن وأمان وازدهار وأن يرفع البلاء عن بلداننا والعالم أجمع.

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