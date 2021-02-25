وزير خارجية اليمن: اتفاق الرياض أوجد زخمًا دوليًا للحرب

قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، إن اتفاق الرياض أوجد زخمًا دوليًا لأزمة اليمن، مؤكدًا أنه نموذج إيجابي يمكن البناء عليه للمصالحة الوطنية.وأضاف بن مبارك- في تصريح لقناة (العربية) الإخبارية اليوم، على هامش لقائه وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في أبوظبي- أن الحكومة اليمنية تسعى لأن تكون العقوبات على الحوثيين "رافعة سياسية".وشدد على أنه لا يمكن قبول صيغة حل للأزمة تمهد لحرب جديدة، معربًا عن رفض بلاده لوجود ميليشيات كحزب الله مسيطرة على اليمن، مشيرًا إلى أن ميليشيات الحوثي لا تزال تواصل التصعيد العسكري مع بدء المؤشرات الإيجابية الأمريكية.