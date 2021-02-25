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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلجيكا تنضم إلى مبادرة «ناتو» للتدريب على الطيران في أوروبا

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:29 م
الناتو
الناتو
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أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) انضمام بلجيكا إلى مبادرة التدريب على الملاحة الجوية في أوروبا (NFTE)؛ لإنشاء شبكة من مرافق التدريب على الملاحة الجوية في جميع أنحاء أوروبا.

وأوضح حلف (الناتو)، في بيان، اليوم، أن بلجيكا انضمت للمبادرة مع دول (بلغاريا - كرواتيا - التشيك - اليونان - المجر - الجبل الأسود - مقدونيا الشمالية - البرتغال - رومانيا - إسبانيا - تركيا)، وتهدف المبادرة لضمان توفير تدريبات حديثة ومتطورة على قيادة الطائرات في جميع أنحاء أوروبا بطريقة فعالة من حيث التكلفة والقابلية للتشغيل المتبادل.

وأضاف أن بلجيكا انضمت للمبادرة من خلال التوقيع بشكل افتراضي على تعديل خطاب نوايا المبادرة مع الشركاء الحاليين على هامش الاجتماع الافتراضي لوزراء الدفاع، الذي سلط الضوء على التزام وزراء الدفاع المستمر بتوسيع المبادرة.

وأشار إلى أن المبادرة تعتبر أولوية قصوى، حيث إن متطلبات الربان الوطنية في العديد من دول الحلفاء الأوروبيين الصغيرة، لا تفي بمعايير مراكز التدريب الوطنية. ونتيجة لذلك، يرسل الحلفاء غالبًا طياريهم إلى الولايات المتحدة لتلقي التدريب، مما يخلق ضغطًا إضافيًا على قدراتها.

من جهته.. قال نائب الأمين العام لحلف (الناتو) ميرتشا جيوانا: "إن المبادرة ستعزز قدرات الطيارين الأوروبيين التدريبية، كما أنها ستقلل اعتماد الحلف على منشآت التدريب الأمريكية، وبالتالي ستسهم في مشاركة الأعباء".

وبموجب المبادرة، يمكن للمشاركين استخدام المرافق الوطنية والمتعددة الجنسيات الحالية في الدول الأوروبية المشاركة، ويمكن إجراء توسعات للمرافق الحالية أو حتى إنشاء مرافق جديدة عند الضرورة للمساعدة في تعزيز التدريبات الجديدة؛ لتلبية متطلبات التدريب لجميع أنواع الطيارين المختلفة.

وتشمل الفئات الأساسية والمتوسطة والمتقدمة لتدريب الطيارين على قيادة الطائرات المقاتلة وطائرات الهليكوبتر وطيارات النقل، وكذلك الأفراد الذين يقودون الطائرات بدون طيار عن بعد.


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