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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يطالب بتحويل مفاوضات سد النهضة لوساطة رباعية دولية

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:17 م
وزير الري السوداني
وزير الري السوداني ياسر عباس
محمد عمر
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جددت الحكومة السودانية، رغبتها بتحويل المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان واثيوبيا بشأن سد النهضة لوساطة رباعية دولية.

وأكد وزير الري السوداني ياسر عباس في تصريحات مساء اليوم أنهم حريصون على التوصل إلى اتفاق بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة بما يجعله بوابة للتعاون والتكامل بينهم، وذلك حسب قناة "العربية".

وأعلنت مصر موافقتها امس على القبول بوساطة الرباعية الدولية وتضم الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي والولايات المتحدة من أجل دفع مسار مفاوضات سد النهضة بسبب تعنت اثيوبيا.

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