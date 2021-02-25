السودان يطالب بتحويل مفاوضات سد النهضة لوساطة رباعية دولية

جددت الحكومة السودانية، رغبتها بتحويل المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان واثيوبيا بشأن سد النهضة لوساطة رباعية دولية.وأكد وزير الري السوداني ياسر عباس في تصريحات مساء اليوم أنهم حريصون على التوصل إلى اتفاق بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة بما يجعله بوابة للتعاون والتكامل بينهم، وذلك حسب قناة "العربية".وأعلنت مصر موافقتها امس على القبول بوساطة الرباعية الدولية وتضم الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي والولايات المتحدة من أجل دفع مسار مفاوضات سد النهضة بسبب تعنت اثيوبيا.