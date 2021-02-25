مركز الملك سلمان للإغاثة: السعودية قدمت مساعدات في 156 دولة بحوالي 184 مليار ريال

كشف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن حجم المساعدات التي قدمتها المملكة إلى الدول المحتاجة وفقا لمنصة المساعدات السعودية، بلغت ما يزيد علي 184 مليار ريال في 156 دولة حول العالم، تنوعت ما بين الإنمائية والإغاثية والخيرية إضافة إلى منح وقروض لهذه الدول، الأمر الذي يعكس الدور الإنساني والتنموي الذي تقوم به المملكة.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر المركز اليوم، استعرض خلاله دعم المملكة العربية السعودية لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام 2020م لتحسين الظروف المعيشية والتخفيف من معاناة الشعب اليمني جراء الأزمة الإنسانية الراهنة التي تمر بهم.ونوه مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله بن صالح المعلم خلال المؤتمر بالدور الرائد الذي تقوم به المملكة العربية السعودية منذ نشأتها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- في المجال الإنساني والإغاثي، مشيرًا إلى أن منصة المساعدات السعودية التي وجه بإنشائها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ويشرف عليها المركز، أبرزت حجم ونوع المساعدات التي تقدمها المملكة لدول العالم المحتاجة وشعوبها.وأكد الدكتور المعلم أنه فيما يخص اليمن فقد كانت المملكة سباقة بمد يد العون للأشقاء اليمنيين منذ أعوام عديدة وقبل بدء الأزمة الحالية، مفيدا أن خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- ارتأى في تأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة أن يكون مركزا دوليا رائدا لإغاثة المجتمعات التي تُعاني من الكوارث بهدف مساعدتها ورفع معاناتها لتعيش حياة كريمة، بعيدا عن أي دوافع وأن يسهم بمساعدة الأشقاء اليمنيين، مستذكرا تقديم المملكة منذ نشأة المركز ما يزيد عن 17.3 مليار دولار لليمن تنوعت في شتى المجالات التنموية ومساعدات للحكومة اليمنية ودعم البنك المركزي اليمني، منها 3.5 مليارات دولار عبر المركز.وأشار إلى أن المملكة تبنت نداء الاستغاثة الأول للأمم المتحدة لليمن بمبلغ 274 مليون دولار لتكون أول دولة في العالم تتبنى نداء استغاثة بكامل مبلغه في عام 2015م، حيث قدمت في عام 2020م 500 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن من واقع الاحتياج الإنساني المقدر ب 2.4 مليار دولار، موضحا أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2020 أكدت أهمية محاصرة فيروس كورونا، وتحسين وضع التغذية وتوفير الأمن الغذائي، وتحسين وحفظ كرامة الأسر النازحة ومنع العنف، منددا بإعاقة ميليشيا الحوثي للمساعدات الإنسانية.وأفاد المعلم أن المملكة نفذت 12 مشروعا في مجالات الصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي بقيمة 87 مليون دولار أمريكي، دعما لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2020م.