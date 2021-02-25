مصطفى درويش يبدأ تصوير مشاهده في «زي البيت الوقف»

بدأ مصطفى درويش تصوير أول مشاهده اليوم في مسلسل "زي البيت الوقف بالديكور الخاص بالعمل في أحد الاستديوهات حيث تعد هذه هي المرة الثانية التي يتعاون فيها مع النجمة زينة بعد نجاح مسلسل لأعلي سعر.وقال درويش إنه يجسّد شخصية إبراهيم كراكيبو الذي يعمل سائق ميكروباص ويفتعل العديد من المشاكل مع غيره والتي تنقل حياته خلال أحداث العمل لتغيير معيشته.أشار درويش إلى أن شخصيته في مسلسل "زي البيت الوقف" تتسم بالعنف لحد ما، موضحا أن الكواليس مبهجة للغاية والدور جديد عليه لم يقدمه من قبل.مسلسل "زي البيت الوقف"، من بطولة زينة وأحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر وممصطفي درويش ومحسن منصور وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإنتاج شركة سكيرمو ميديا لأصحابها نجلاء رشدي، وإسلام المرسي، وأحمد السمان، واسم العمل هو اسم مبدئي، وسيتم تغيره.