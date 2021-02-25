تردد قناة الحياة مسلسلات لمتابعة جميع مسلسلات رمضان 2021

تردد قنوات الحياة 2021

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اولا التردد على القمر الصناعي 12206: Nilesatثانيا الاستقطاب: رأسيثالثا معدل الترميز: 27500.رابعا معامل تصحيح الخطأ: ⅚.طريقة ضبط تردد قناة الحياة مسلسلات 2021، على النايل سات عبر الخطوات التالية:- يتم الدخول إلي القائمة المعرو باسم "menu" أو القائمة، ويختار الإعدادات الموجودة في جهاز الريسيفر.- ثم يتم اختيار القمر الصناعي النايل سات، ويتم البحث عن تردد القناة وهو 12206، ويكون معدل الاستقطاب في الرسيفر رأسي، ومعدل الترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 56.- يقوم المشاهد بالضغط على "بحث"، حتى يتمكن جهاز الرسيفر من الوصول إلى المحطة، ثم يقوم النظام الموجود بجهاز الريسيفر بتنزيل قناة الحياة مسلسلات 2021، وبعد ذلك يضغط المشاهد على كلمة حفظ، وتلك الخطوات السابقة لتنزيل تردد القناة وفقًا للتردد الجديد لعام 2021.وبعد عرض تردد قناة الحياة مسلسلات تعرض لكم الدستور تردد قناة الحياة دراما التي يبحث عنها كذلك العديد من المشاهدين وتردد قناة الحياة الحمراء.بينما تردد قناة الحياة دراما كالتالي:القمر الصناعي: Nile satالتردد: 11353الاستقطاب: رأسي Vمعامل تصحيح الخطأ: 56.تردد قناة الحياة الحمرء 2021القمر الصناعي: Nile satالتردد: 12206الاستقطاب: رأسي Vمعامل تصحيح الخطأ: 43.