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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تردد قناة الحياة مسلسلات لمتابعة جميع مسلسلات رمضان 2021

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:32 م
قناة الحياة مسلسلات
قناة الحياة مسلسلات
أسماء منصور
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مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يبحث الكثير من الأشخاص في مصر والوطن العربي عن تردد قناة الحياة مسلسلات الجديد 2021 نظرا لما تعرضه من مسلسلات عربية ومصرية متميزة تجذب انتباه المشاهد على مدار اليوم، مما يجعلها في النسب الأولى من حيث المشاهدة، وقناة الحياة مسلسلات تابعة لشبكة قنوات الحياة التي تتم تأسيسها عام 2008، على أيدي مجموعة من رجال الأعمال المصريين.

تردد قناة الحياة مسلسلات الجديد 2021


وتعرض الدستور لقرائها تردد قناة الحياة مسلسلات 2021 ليتسنى لهم متابعة مسلسلات رمضان:

اولا التردد على القمر الصناعي 12206: Nilesat
ثانيا الاستقطاب: رأسي
ثالثا معدل الترميز: 27500.
رابعا معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

طريقة ضبط تردد قناة الحياة مسلسلات 2021، على النايل سات عبر الخطوات التالية:
- يتم الدخول إلي القائمة المعرو باسم "menu" أو القائمة، ويختار الإعدادات الموجودة في جهاز الريسيفر.
- ثم يتم اختيار القمر الصناعي النايل سات، ويتم البحث عن تردد القناة وهو 12206، ويكون معدل الاستقطاب في الرسيفر رأسي، ومعدل الترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 56.
- يقوم المشاهد بالضغط على "بحث"، حتى يتمكن جهاز الرسيفر من الوصول إلى المحطة، ثم يقوم النظام الموجود بجهاز الريسيفر بتنزيل قناة الحياة مسلسلات 2021، وبعد ذلك يضغط المشاهد على كلمة حفظ، وتلك الخطوات السابقة لتنزيل تردد القناة وفقًا للتردد الجديد لعام 2021.

تردد قنوات الحياة 2021


وبعد عرض تردد قناة الحياة مسلسلات تعرض لكم الدستور تردد قناة الحياة دراما التي يبحث عنها كذلك العديد من المشاهدين وتردد قناة الحياة الحمراء.
بينما تردد قناة الحياة دراما كالتالي:
القمر الصناعي: Nile sat
التردد: 11353
الاستقطاب: رأسي V
معامل تصحيح الخطأ: 56.

تردد قناة الحياة الحمرء 2021
القمر الصناعي: Nile sat
التردد: 12206
الاستقطاب: رأسي V
معامل تصحيح الخطأ: 43.

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وتتميز قناة الحياة الحمراء بعرضها لعدد ضخم من البرامج المتنوعة الإخبارية والحوارية وبرامج التوك شو جانب مناقشتها للقضايا الهامة المطروحة على الساحة العربية وعرض كل ما يهم المواطن المصري والعربي من أخبار محلية وإقليمية.

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