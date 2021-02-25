رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: القمع المنهجي مستمر في بيلاروسيا

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:02 م
ميشيل باشليه
ميشيل باشليه
وكالات
طباعة
نددت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، الخميس، بالقمع المنهجي للتظاهرات في بيلاروسيا، معربة عن قلقها إزاء الخطوات التشريعية الأخيرة التي تسمح بفرض عقوبات أكثر قسوة على المحتجين السلميين ووسائل الإعلام.

وخلال حديثها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عبر تقنية الفيديو، قدمت باشليه تقريرا خطيرا عن البلد الذي مزقته الأزمات، محذرة من أن أزمة حقوق الإنسان "غير المسبوقة" تتدهور.

وقالت: "حملة القمع الحكومية الممنهجة ضد المتظاهرين مستمرة".

وأضافت: "أنا قلقة من الاستهداف المتزايد للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان على الصعيدين المؤسساتي والفردي".

والأسبوع الماضي، حكم على صحفيين اثنين بالسجن لمدة عامين لتصويرهما احتجاجا العام الفائت بينما حوكم صحفي وطبيب بتهمة الكشف عن السجلات الطبية لمتظاهر توفي في الحجز.

وتابعت باشليه أن "عمليات تفتيش واسعة النطاق لمدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ومنظمات أجريت في سياق تحقيقات جنائية بشأن التسبب باضطرابات جماعية".

وقالت إنه حتى 9 فبراير، حكم على 246 شخصا بالسجن بتهم ذات دوافع سياسية مزعومة.

وشهدت بيلاروسيا أشهرا من التظاهرات غير المسبوقة المناهضة للحكومة اندلعت عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في أغسطس الماضي، والتي فاز خلالها ألكسندر لوكاشينكو بولاية سادسة لرئاسة البلاد.

ويقول خصومه إن الانتخابات مزورة وأن سفيتلانا تيخانوفسكايا، التي ترشحت مكان زوجها المسجون، هي الفائزة الفعلية.

وأطلقت قوات الأمن البيلاروسية العنان لحملة قمع قاسية ضد الاحتجاجات وأوقفت متظاهرين وأجبرت قادة المعارضة على نفي أنفسهم.

وقالت باشليه إن تقريرها الذي غطى الفترة من مايو الماضي إلى 20 ديسمبر، أكد حصول "انتهاكات عدة وواسعة النطاق".

وأشارت إلى "عمليات توقيف جماعية وتعسفية" إضافة إلى مئات الادعاءات بالتعذيب والترهيب والمضايقة طالت صحفيين وناشطين وأعضاء في المعارضة.

وأضافت: "كل هذه الانتهاكات التي ارتكبت مع الإفلات من العقاب خلقت جوا من الخوف".

وأوضحت أن حكومة بيلاروسيا علّقت على التقرير، مقرّة بأن هيئات تحقيق أولية تلقت 4644 شكوى بشأن استخدام القوة الجسدية.

لكنها لفتت إلى أن الحكومة قالت أيضا إن أكثر من 1050 شكوى من هذه الشكاوى رُفضت ولم تقدم أي معلومات بشأن ما إذا كان قد تم التحقيق مع أي من أفراد الأمن بشأن مزاعم استخدام القوة المفرطة.

وقالت باشليه: "أدركنا أن أيا من مئات الشكاوى المتعلقة بأعمال التعذيب وسوء المعاملة لم تؤد إلى فتح قضية جنائية قبل الموعد النهائي المحدد في 20 ديسمبر".

ومنذ ذلك الحين، يزداد الوضع سوءا في البلاد.

وأعربت باشليه عن قلقها خصوصا من أن "التعديلات التشريعية التي يجري إعدادها حاليا تسمح بفرض عقوبات أكثر قسوة على المشاركة في التظاهرات السلمية".

وشددت على أنه "من الضروري بالنسبة إلى مستقبل البلاد أن يتم احترام حقوق الإنسان وإنشاء أوسع مساحة مدنية ممكنة".

وأضافت: "يجب الإفراج عن كل الذين أوقفوا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم"، وطالبت "بوقف فوري لسياسة مضايقة المجتمع المدني والإعلاميين وترهيبهم".

كما دعت باشليه إلى "تحقيقات شاملة وفعالة وذات مصداقية وشفافة" في كل الانتهاكات المزعومة.

ويحض تقرير المفوضة السامية لحقوق الانسان بيلاروسيا على إجراء إصلاح قانوني كبير لضمان محاكمات عادلة واستقلالية القضاء.

وأكدت باشليه أن مكتبها على استعداد للتعاون مع السلطات البيلاروسية "من أجل تسهيل التحولات" المطلوبة.

موضوعات متعلقة

نماذج استرشادية للصف الرابع الابتدائي 2021 الترم الأول

بالأسماء.. «الملا» يعتمد حركة ترقيات للعاملين بشركات البترول

لطلاب «أولى وتانية» ثانوي.. كيف تقسم شاشة التابلت أثناء الامتحان؟

تحميل نموذج استرشادي لطلاب الصف الخامس الابتدائي 2021 منصة التعليم المصري

الصور

image description

الجيزة: ضبط مصنع لإعادة تدوير المخلفات الطبية الخطرة بأبو النمرس

image description

الطيبي يتفقد مزارع مشروع الثروة الحيوانية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تفعيل المشاركة المجتمعية للشباب في رصد احتياجات قرى حياة كريمة

image description

جامعة أسيوط: عودة الطلاب تزامنًا مع بدء الدراسة

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد المعامل العلمية والبحثية

الأكثر قراءة

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

تشييع جنازة حسين صبور من مسجد الشربتلى بالتجمع الخامس

بالأسماء.. «الملا» يعتمد حركة ترقيات للعاملين بشركات البترول

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

تردد قناة الحياة مسلسلات لمتابعة جميع مسلسلات رمضان 2021

رابط وزارة القوى العاملة 2021 | موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة

مدير «الذكاء الصناعي» بجامعة الإمارات: الروبوتات تدعم البشر في الأزمات

غرامة 540 دولارًا فى حق بروس سبرينغستين لتناوله الكحول فى متنزه أمريكى

أيام زمان

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

«طفش لإصرار أهله على زواجه».. اعترافات الفنان يحيى شاهين

«تشوه وجهه جعلني أتخلى عنه».. حكاية أول حب في حياة سميرة أحمد

مقالات الرأي
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا «الحب2»
ماجد حبته
آخر تماثيل فرانكو
جلال حمام
الإعلام ومساندة الوطن
صفوت البياضي
فلسفة العلم وحقيقة الواقع
المزيد

الثقافة

الأحد.. «طريق الأنبياء» في احتفالية بقبة الغوري

«الشباب ودوره في بناء المجتمع» بمركز طلعت حرب.. السبت

«تجارب نجاح مصرية وإفريقية» على مائدة الأعلى للثقافة (صور)

«نجاحات شبابية أفريقية على أرض مصرية» بالأعلى للثقافة