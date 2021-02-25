نائب محافظ المنيا يناقش أعمال التحول الرقمي

استقبل الدكتور محمد محمود أبوزيد نائبًا عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم، وفدًا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات لشئون التطوير المؤسسي، فى إطار تهيئة المحافظة لأعمال التحول الرقمي تنفيذًا لاستراتيجية مصر الرقمية واستكمالًا لجهود التطوير المؤسسي، وضمن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.تأتي الزيارة فى إطار تهيئة محافظة المنيا لأعمال التحول الرقمي، وقد ضم وفد وزارة الاتصالات كلًا من الأستاذة راندا إمام مدير عام تأهيل العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، والأستاذ إبراهيم ولاش مدير العمليات بقطاع التطوير المؤسسي، والمهندس هيثم فاروق مدير مشروع وحدات التحول الرقمي، والأستاذ أحمد سمير حراز مسئول العلاقات العامة والمراسم بمكتب نائب الوزير.حضر اللقاء اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد أ.ح محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، والدكتورة إيمان الشريف استشاري التدريب وريادة الأعمال بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية من رؤساء المدن والوحدات المحلية والمديريات، وبعض ممثلي البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة بالمحافظة.وأجرى نائبا وزير الاتصالات ومحافظ المنيا جولة تفقدية بإدارة التحول الرقمي بالديوان العام لمتابعة العمل داخل الإدارة المستحدثة، حيث أوضح نائب المحافظ أنه تم إنشاء إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمى بالمحافظة، وتم تجهيزها على أحدث مستوى، كما تم تجهيز وحدة المتغيرات المكانية بأجهزة حديثة ومتخصصين فى هذا المجال.وأكد نائب المحافظ أن إدارة التحول الرقمي تمكنت من تصميم برنامج خاص بالصحة لإمكانية متابعة خدمات المستشفيات على مستوى المحافظة، ومعرفة مؤشرات أداء المستشفيات واستخراج تقارير بذلك، بالإضافة إلى معرفة الموقف الحالي لفيروس كورونا المستجد، وعرض مؤشرات الأداء (شدة الإصابة - الوفاة - نسبة الشفاء) عبر خريطة نظم معلومات جغرافية بتحديث يومي، كما تم إجراء إجراء اختبارات رؤساء القري ونواب رؤساء المراكز والمدينة من خلال منصة إختبارات تم تصميمها برمجيًا علي خادم المحافظة الرئيسي. وكذا نوتة معلومات المحافظة واستضافتها عبر بوابة خاصة بقيادات المحافظة.وتم بالتعاون مع وزارة الإتصالات تنفيذ بوابة نظم معلومات جغرافية لحصر المباني أكبر من ٧٥ عام. واستعرض نائب المحافظ منظومة المتغيرات المكانية والتي ساعدت في خفض المتغيرات الغير قانونية من ٢٠٢٧ متغير غير قانوني في يونيو ٢٠٢٠ إلي ٥٤ متغير غير قانوني في فبراير ٢٠٢١ بمعدل إنخفاض -٩٧%.وأضاف نائب المحافظ أنه تم إطلاق بوابة خدمات المحليات الإلكترونية لعدد 42 خدمة لتكون المحافظة من أولى المحافظات على مستوى الجمهورية من حيث تفعيل بوابة خدمات المحليات إلكترونيًا، والتي يتم ربطها بالمراكز التكنولوجية التسع بالمحافظة ضمن خطة متكاملة لتطوير الإدارة المحلية لتحقيق الشفافية والنزاهة، ومواكبة التطور التكنولوجي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن، تحقيقًا لأهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 واستراتيجية مصر الرقمية، إلى جانب البوابة الخاصة بمبادرة "حياة كريمة".وأكد نائب المحافظ أن هناك تكليفات من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وتوجيهات من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بترشيد التعامل بالورقيات والطباعة للمساهمة فى وصول المنيا العام الجاري 2021 لتكون محافظة خضراء أقل اعتمادًا على الأوراق.وأضاف أن هناك العديد من المشروعات القادمة التي يتم تنفيذها بمنظومة التحول الرقمي منها؛ ميكنة جميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية، والتكويد والرقمنة للمنشآت ضمن مشروع الرقم القومي لكل منشأه.ومن جانبها، أكدت نائب وزير الاتصالات أن مصر تسير بخطى ثابتة في كافة الملفات لتحسين حياة المواطنين، وأن بناء مصر الرقمية يستهدف الوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي، وأن التحول الرقمي هو أولوية وطنية فرضتها المتغيرات التكنولوجية الجديدة، وليس نوع من الترف أو الموضة، وأنه اصبح أسلوب حياة ولاسيما بعد أزمة وباء كورونا، وأن التحول الرقمي ليس هدفًا في ذاته بل هو وسيلة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين بجودة أعلى في وقت أقل.وأشادت نائب وزير الاتصالات بالجهد المبذول بإدارة التحول الرقمي بالمحافظة، مشيرة إلى أنه يمثل نقلة نوعية كبيرة من خلال المحتوي الجيد والدقة المتناهية وكذلك كفاءة العنصر البشري.وخلال زيارتها للمحافظة، التقت نائب وزير الاتصالات بعدد من نواب البرلمان بالمحافظة، حيث استمعت إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشان تطوير منظومة العمل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة، ودعم شبكة الاتصالات فى عدد من المدارس ووصولها إلى القرى الأكثر احتياجًا.وعقدت نائب وزير الاتصالات ورشة عمل، بمركز المنيا للمؤتمرات، تحت عنوان "التطوير المؤسسي في إطار استراتيجية مصر الرقمية" وتأثيراته في الارتقاء بمنظومة العمل داخل المؤسسات والهيئات والمديريات التابعة لمحافظة المنيا بما يساهم في تحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين.وأوضحت نائب وزير الاتصالات، أن التحول الرقمي عملية مستمرة داخل المؤسسات، وتمر بثلاث مراحل بداية من تهيئة المؤسسة لأعمال التحول الرقمي، مرورًا بالتأكد من استيعاب التحول الرقمي، ووصولًا إلى متابعة استدامة أعمال التحول الرقمي وضمان عدم توقفها.واستعرضت أبرز المفاهيم والمؤشرات حول مصر الرقمية، وجهود الدولة المصرية في بناء مجتمع ومواطن رقمي تفاعلي، فضلًا عن مبادرات ومشروعات التطوير المؤسسي التحول الرقمي للمؤسسات والخدمات العامة، وبرامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للإنسان المصري.وأكدت أن مصر الرقمية هي رؤية وطنية تسعى لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، والأجندة الأممية للتنمية المستدامة، وأجندة إفريقيا للتنمية 2063، وتعزيز الحقوق الرقمية للمواطن والتي أكدت عليها المواثيق الوطنية والدولية.وكشفت نائب وزير الاتصالات عن ركائز ومستهدفات إستراتيجية مصر الرقمية، موضحة أن التحول الرقمي وبناء الإنسان المصري رقميًا هما الركيزتين الأساسيتين للاستراتيجية، راصدة مجموعة من المستهدفات لمصر الرقمية ومنها، تقديم خدمات متميزة للمواطنين، وخلق جيل جديد من العاملين والقيادة الحكومية قادر على مواكبة التطورات الإدارية والتكنولوجية، وضمان التميز التشغيلي، ومكافحة الفساد، وتعزيز أمن المعلومات، وتوفير بيئة عمل محفزة على الابتكار والإبداع، وتحقيق الشمول الرقمي والمالي للمواطنين.وأضافت أن الدولة تسعى للوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال يحسن استخدام الموارد، ويتفاعل مع المواطن ويستجيب لمطالبه، ويعلى رضاه من خلال ما يقدمه له من خدمات متميزة.وأشارت إلى أن الدولة تعمل على توفير بيئة رقمية مجهزة وداعمة للتنمية المستدامة، من خلال بناء القدرات والمهارات الرقمية للعاملين بالجهاز الإدارى مع توافر المناخ المناسب للتحول الرقمى من آليات وإجراءات عمل، ليصبح التحول الرقمي أسلوب حياة ومنهج للتعامل، ويساهم فى تعزيز قيم الكفاءة والفعالية والشفافية والجودة والتميز والاستدامة، لافتة إلى أن الدولة أنشأت العديد من المؤسسات للعمل والمساهمة فى تحويل المجتمع رقميًا كالمجلس القومي للمدفوعات، والمجلس الأعلي للمجتمع الرقمي، فضلًا عن وحدات التحول الرقمي بكافة مؤسسات الدولة.واستشهدت نائب وزير الاتصالات بالعديد من مشروعات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، منها مشروع استدامة أعمال التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد، والتطوير المؤسسي والتحول الرقمي للهيئة العامة للرعاية الصحية ومشروع بناء القدرات الرقمية للعاملين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وكذلك العاملين بالمحافظات، ومشروع تكامل البيانات القومية ومشروع عدالة مصر الرقمية، ومشروع حياة كريمة بلا أمية رقمية ضمن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، فضلًا عن دعم استحداث وحدات نُظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارات والمحافظات والهيئات العامة لإحداث التطوير المؤسسي والتحول الرقمي المنشود.واُختتمت ورشة العمل بتكريم وتسليم بعض شهادات دبلومة إدارة المشروعات PMP ضمن برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية لـعدد من العاملين العاملين بالمحافظة.