نائب محافظ المنيا يناقش أعمال التحول الرقمي

نائب محافظ المنيا يناقش أعمال التحول الرقمي
الخميس 25/فبراير/2021 - 07:30 م
المنيا ـ على حسينطباعة
استقبل الدكتور محمد محمود أبوزيد نائبًا عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم، وفدًا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات لشئون التطوير المؤسسي، فى إطار تهيئة المحافظة لأعمال التحول الرقمي تنفيذًا لاستراتيجية مصر الرقمية واستكمالًا لجهود التطوير المؤسسي، وضمن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
تأتي الزيارة فى إطار تهيئة محافظة المنيا لأعمال التحول الرقمي، وقد ضم وفد وزارة الاتصالات كلًا من الأستاذة راندا إمام مدير عام تأهيل العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، والأستاذ إبراهيم ولاش مدير العمليات بقطاع التطوير المؤسسي، والمهندس هيثم فاروق مدير مشروع وحدات التحول الرقمي، والأستاذ أحمد سمير حراز مسئول العلاقات العامة والمراسم بمكتب نائب الوزير.
حضر اللقاء اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد أ.ح محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، والدكتورة إيمان الشريف استشاري التدريب وريادة الأعمال بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية من رؤساء المدن والوحدات المحلية والمديريات، وبعض ممثلي البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة بالمحافظة.
وأجرى نائبا وزير الاتصالات ومحافظ المنيا جولة تفقدية بإدارة التحول الرقمي بالديوان العام لمتابعة العمل داخل الإدارة المستحدثة، حيث أوضح نائب المحافظ أنه تم إنشاء إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمى بالمحافظة، وتم تجهيزها على أحدث مستوى، كما تم تجهيز وحدة المتغيرات المكانية بأجهزة حديثة ومتخصصين فى هذا المجال.
وأكد نائب المحافظ أن إدارة التحول الرقمي تمكنت من تصميم برنامج خاص بالصحة لإمكانية متابعة خدمات المستشفيات على مستوى المحافظة، ومعرفة مؤشرات أداء المستشفيات واستخراج تقارير بذلك، بالإضافة إلى معرفة الموقف الحالي لفيروس كورونا المستجد، وعرض مؤشرات الأداء (شدة الإصابة - الوفاة - نسبة الشفاء) عبر خريطة نظم معلومات جغرافية بتحديث يومي، كما تم إجراء إجراء اختبارات رؤساء القري ونواب رؤساء المراكز والمدينة من خلال منصة إختبارات تم تصميمها برمجيًا علي خادم المحافظة الرئيسي. وكذا نوتة معلومات المحافظة واستضافتها عبر بوابة خاصة بقيادات المحافظة.
وتم بالتعاون مع وزارة الإتصالات تنفيذ بوابة نظم معلومات جغرافية لحصر المباني أكبر من ٧٥ عام. واستعرض نائب المحافظ منظومة المتغيرات المكانية والتي ساعدت في خفض المتغيرات الغير قانونية من ٢٠٢٧ متغير غير قانوني في يونيو ٢٠٢٠ إلي ٥٤ متغير غير قانوني في فبراير ٢٠٢١ بمعدل إنخفاض -٩٧%.
وأضاف نائب المحافظ أنه تم إطلاق بوابة خدمات المحليات الإلكترونية لعدد 42 خدمة لتكون المحافظة من أولى المحافظات على مستوى الجمهورية من حيث تفعيل بوابة خدمات المحليات إلكترونيًا، والتي يتم ربطها بالمراكز التكنولوجية التسع بالمحافظة ضمن خطة متكاملة لتطوير الإدارة المحلية لتحقيق الشفافية والنزاهة، ومواكبة التطور التكنولوجي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن، تحقيقًا لأهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 واستراتيجية مصر الرقمية، إلى جانب البوابة الخاصة بمبادرة "حياة كريمة".
وأكد نائب المحافظ أن هناك تكليفات من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وتوجيهات من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بترشيد التعامل بالورقيات والطباعة للمساهمة فى وصول المنيا العام الجاري 2021 لتكون محافظة خضراء أقل اعتمادًا على الأوراق.
وأضاف أن هناك العديد من المشروعات القادمة التي يتم تنفيذها بمنظومة التحول الرقمي منها؛ ميكنة جميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية، والتكويد والرقمنة للمنشآت ضمن مشروع الرقم القومي لكل منشأه.
ومن جانبها، أكدت نائب وزير الاتصالات أن مصر تسير بخطى ثابتة في كافة الملفات لتحسين حياة المواطنين، وأن بناء مصر الرقمية يستهدف الوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي، وأن التحول الرقمي هو أولوية وطنية فرضتها المتغيرات التكنولوجية الجديدة، وليس نوع من الترف أو الموضة، وأنه اصبح أسلوب حياة ولاسيما بعد أزمة وباء كورونا، وأن التحول الرقمي ليس هدفًا في ذاته بل هو وسيلة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين بجودة أعلى في وقت أقل.
وأشادت نائب وزير الاتصالات بالجهد المبذول بإدارة التحول الرقمي بالمحافظة، مشيرة إلى أنه يمثل نقلة نوعية كبيرة من خلال المحتوي الجيد والدقة المتناهية وكذلك كفاءة العنصر البشري.
وخلال زيارتها للمحافظة، التقت نائب وزير الاتصالات بعدد من نواب البرلمان بالمحافظة، حيث استمعت إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشان تطوير منظومة العمل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة، ودعم شبكة الاتصالات فى عدد من المدارس ووصولها إلى القرى الأكثر احتياجًا.
وعقدت نائب وزير الاتصالات ورشة عمل، بمركز المنيا للمؤتمرات، تحت عنوان "التطوير المؤسسي في إطار استراتيجية مصر الرقمية" وتأثيراته في الارتقاء بمنظومة العمل داخل المؤسسات والهيئات والمديريات التابعة لمحافظة المنيا بما يساهم في تحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين.
وأوضحت نائب وزير الاتصالات، أن التحول الرقمي عملية مستمرة داخل المؤسسات، وتمر بثلاث مراحل بداية من تهيئة المؤسسة لأعمال التحول الرقمي، مرورًا بالتأكد من استيعاب التحول الرقمي، ووصولًا إلى متابعة استدامة أعمال التحول الرقمي وضمان عدم توقفها.
واستعرضت أبرز المفاهيم والمؤشرات حول مصر الرقمية، وجهود الدولة المصرية في بناء مجتمع ومواطن رقمي تفاعلي، فضلًا عن مبادرات ومشروعات التطوير المؤسسي التحول الرقمي للمؤسسات والخدمات العامة، وبرامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للإنسان المصري.
وأكدت أن مصر الرقمية هي رؤية وطنية تسعى لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، والأجندة الأممية للتنمية المستدامة، وأجندة إفريقيا للتنمية 2063، وتعزيز الحقوق الرقمية للمواطن والتي أكدت عليها المواثيق الوطنية والدولية.
وكشفت نائب وزير الاتصالات عن ركائز ومستهدفات إستراتيجية مصر الرقمية، موضحة أن التحول الرقمي وبناء الإنسان المصري رقميًا هما الركيزتين الأساسيتين للاستراتيجية، راصدة مجموعة من المستهدفات لمصر الرقمية ومنها، تقديم خدمات متميزة للمواطنين، وخلق جيل جديد من العاملين والقيادة الحكومية قادر على مواكبة التطورات الإدارية والتكنولوجية، وضمان التميز التشغيلي، ومكافحة الفساد، وتعزيز أمن المعلومات، وتوفير بيئة عمل محفزة على الابتكار والإبداع، وتحقيق الشمول الرقمي والمالي للمواطنين.
وأضافت أن الدولة تسعى للوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال يحسن استخدام الموارد، ويتفاعل مع المواطن ويستجيب لمطالبه، ويعلى رضاه من خلال ما يقدمه له من خدمات متميزة.
وأشارت إلى أن الدولة تعمل على توفير بيئة رقمية مجهزة وداعمة للتنمية المستدامة، من خلال بناء القدرات والمهارات الرقمية للعاملين بالجهاز الإدارى مع توافر المناخ المناسب للتحول الرقمى من آليات وإجراءات عمل، ليصبح التحول الرقمي أسلوب حياة ومنهج للتعامل، ويساهم فى تعزيز قيم الكفاءة والفعالية والشفافية والجودة والتميز والاستدامة، لافتة إلى أن الدولة أنشأت العديد من المؤسسات للعمل والمساهمة فى تحويل المجتمع رقميًا كالمجلس القومي للمدفوعات، والمجلس الأعلي للمجتمع الرقمي، فضلًا عن وحدات التحول الرقمي بكافة مؤسسات الدولة.
واستشهدت نائب وزير الاتصالات بالعديد من مشروعات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، منها مشروع استدامة أعمال التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد، والتطوير المؤسسي والتحول الرقمي للهيئة العامة للرعاية الصحية ومشروع بناء القدرات الرقمية للعاملين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وكذلك العاملين بالمحافظات، ومشروع تكامل البيانات القومية ومشروع عدالة مصر الرقمية، ومشروع حياة كريمة بلا أمية رقمية ضمن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، فضلًا عن دعم استحداث وحدات نُظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارات والمحافظات والهيئات العامة لإحداث التطوير المؤسسي والتحول الرقمي المنشود.
واُختتمت ورشة العمل بتكريم وتسليم بعض شهادات دبلومة إدارة المشروعات PMP ضمن برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية لـعدد من العاملين العاملين بالمحافظة.
تأتي الزيارة فى إطار تهيئة محافظة المنيا لأعمال التحول الرقمي، وقد ضم وفد وزارة الاتصالات كلًا من الأستاذة راندا إمام مدير عام تأهيل العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، والأستاذ إبراهيم ولاش مدير العمليات بقطاع التطوير المؤسسي، والمهندس هيثم فاروق مدير مشروع وحدات التحول الرقمي، والأستاذ أحمد سمير حراز مسئول العلاقات العامة والمراسم بمكتب نائب الوزير.
حضر اللقاء اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد أ.ح محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، والدكتورة إيمان الشريف استشاري التدريب وريادة الأعمال بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية من رؤساء المدن والوحدات المحلية والمديريات، وبعض ممثلي البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة بالمحافظة.
وأجرى نائبا وزير الاتصالات ومحافظ المنيا جولة تفقدية بإدارة التحول الرقمي بالديوان العام لمتابعة العمل داخل الإدارة المستحدثة، حيث أوضح نائب المحافظ أنه تم إنشاء إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمى بالمحافظة، وتم تجهيزها على أحدث مستوى، كما تم تجهيز وحدة المتغيرات المكانية بأجهزة حديثة ومتخصصين فى هذا المجال.
وأكد نائب المحافظ أن إدارة التحول الرقمي تمكنت من تصميم برنامج خاص بالصحة لإمكانية متابعة خدمات المستشفيات على مستوى المحافظة، ومعرفة مؤشرات أداء المستشفيات واستخراج تقارير بذلك، بالإضافة إلى معرفة الموقف الحالي لفيروس كورونا المستجد، وعرض مؤشرات الأداء (شدة الإصابة - الوفاة - نسبة الشفاء) عبر خريطة نظم معلومات جغرافية بتحديث يومي، كما تم إجراء إجراء اختبارات رؤساء القري ونواب رؤساء المراكز والمدينة من خلال منصة إختبارات تم تصميمها برمجيًا علي خادم المحافظة الرئيسي. وكذا نوتة معلومات المحافظة واستضافتها عبر بوابة خاصة بقيادات المحافظة.
وتم بالتعاون مع وزارة الإتصالات تنفيذ بوابة نظم معلومات جغرافية لحصر المباني أكبر من ٧٥ عام. واستعرض نائب المحافظ منظومة المتغيرات المكانية والتي ساعدت في خفض المتغيرات الغير قانونية من ٢٠٢٧ متغير غير قانوني في يونيو ٢٠٢٠ إلي ٥٤ متغير غير قانوني في فبراير ٢٠٢١ بمعدل إنخفاض -٩٧%.
وأضاف نائب المحافظ أنه تم إطلاق بوابة خدمات المحليات الإلكترونية لعدد 42 خدمة لتكون المحافظة من أولى المحافظات على مستوى الجمهورية من حيث تفعيل بوابة خدمات المحليات إلكترونيًا، والتي يتم ربطها بالمراكز التكنولوجية التسع بالمحافظة ضمن خطة متكاملة لتطوير الإدارة المحلية لتحقيق الشفافية والنزاهة، ومواكبة التطور التكنولوجي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن، تحقيقًا لأهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 واستراتيجية مصر الرقمية، إلى جانب البوابة الخاصة بمبادرة "حياة كريمة".
وأكد نائب المحافظ أن هناك تكليفات من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وتوجيهات من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بترشيد التعامل بالورقيات والطباعة للمساهمة فى وصول المنيا العام الجاري 2021 لتكون محافظة خضراء أقل اعتمادًا على الأوراق.
وأضاف أن هناك العديد من المشروعات القادمة التي يتم تنفيذها بمنظومة التحول الرقمي منها؛ ميكنة جميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية، والتكويد والرقمنة للمنشآت ضمن مشروع الرقم القومي لكل منشأه.
ومن جانبها، أكدت نائب وزير الاتصالات أن مصر تسير بخطى ثابتة في كافة الملفات لتحسين حياة المواطنين، وأن بناء مصر الرقمية يستهدف الوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي، وأن التحول الرقمي هو أولوية وطنية فرضتها المتغيرات التكنولوجية الجديدة، وليس نوع من الترف أو الموضة، وأنه اصبح أسلوب حياة ولاسيما بعد أزمة وباء كورونا، وأن التحول الرقمي ليس هدفًا في ذاته بل هو وسيلة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين بجودة أعلى في وقت أقل.
وأشادت نائب وزير الاتصالات بالجهد المبذول بإدارة التحول الرقمي بالمحافظة، مشيرة إلى أنه يمثل نقلة نوعية كبيرة من خلال المحتوي الجيد والدقة المتناهية وكذلك كفاءة العنصر البشري.
وخلال زيارتها للمحافظة، التقت نائب وزير الاتصالات بعدد من نواب البرلمان بالمحافظة، حيث استمعت إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشان تطوير منظومة العمل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة، ودعم شبكة الاتصالات فى عدد من المدارس ووصولها إلى القرى الأكثر احتياجًا.
وعقدت نائب وزير الاتصالات ورشة عمل، بمركز المنيا للمؤتمرات، تحت عنوان "التطوير المؤسسي في إطار استراتيجية مصر الرقمية" وتأثيراته في الارتقاء بمنظومة العمل داخل المؤسسات والهيئات والمديريات التابعة لمحافظة المنيا بما يساهم في تحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين.
وأوضحت نائب وزير الاتصالات، أن التحول الرقمي عملية مستمرة داخل المؤسسات، وتمر بثلاث مراحل بداية من تهيئة المؤسسة لأعمال التحول الرقمي، مرورًا بالتأكد من استيعاب التحول الرقمي، ووصولًا إلى متابعة استدامة أعمال التحول الرقمي وضمان عدم توقفها.
واستعرضت أبرز المفاهيم والمؤشرات حول مصر الرقمية، وجهود الدولة المصرية في بناء مجتمع ومواطن رقمي تفاعلي، فضلًا عن مبادرات ومشروعات التطوير المؤسسي التحول الرقمي للمؤسسات والخدمات العامة، وبرامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للإنسان المصري.
وأكدت أن مصر الرقمية هي رؤية وطنية تسعى لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، والأجندة الأممية للتنمية المستدامة، وأجندة إفريقيا للتنمية 2063، وتعزيز الحقوق الرقمية للمواطن والتي أكدت عليها المواثيق الوطنية والدولية.
وكشفت نائب وزير الاتصالات عن ركائز ومستهدفات إستراتيجية مصر الرقمية، موضحة أن التحول الرقمي وبناء الإنسان المصري رقميًا هما الركيزتين الأساسيتين للاستراتيجية، راصدة مجموعة من المستهدفات لمصر الرقمية ومنها، تقديم خدمات متميزة للمواطنين، وخلق جيل جديد من العاملين والقيادة الحكومية قادر على مواكبة التطورات الإدارية والتكنولوجية، وضمان التميز التشغيلي، ومكافحة الفساد، وتعزيز أمن المعلومات، وتوفير بيئة عمل محفزة على الابتكار والإبداع، وتحقيق الشمول الرقمي والمالي للمواطنين.
وأضافت أن الدولة تسعى للوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال يحسن استخدام الموارد، ويتفاعل مع المواطن ويستجيب لمطالبه، ويعلى رضاه من خلال ما يقدمه له من خدمات متميزة.
وأشارت إلى أن الدولة تعمل على توفير بيئة رقمية مجهزة وداعمة للتنمية المستدامة، من خلال بناء القدرات والمهارات الرقمية للعاملين بالجهاز الإدارى مع توافر المناخ المناسب للتحول الرقمى من آليات وإجراءات عمل، ليصبح التحول الرقمي أسلوب حياة ومنهج للتعامل، ويساهم فى تعزيز قيم الكفاءة والفعالية والشفافية والجودة والتميز والاستدامة، لافتة إلى أن الدولة أنشأت العديد من المؤسسات للعمل والمساهمة فى تحويل المجتمع رقميًا كالمجلس القومي للمدفوعات، والمجلس الأعلي للمجتمع الرقمي، فضلًا عن وحدات التحول الرقمي بكافة مؤسسات الدولة.
واستشهدت نائب وزير الاتصالات بالعديد من مشروعات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، منها مشروع استدامة أعمال التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد، والتطوير المؤسسي والتحول الرقمي للهيئة العامة للرعاية الصحية ومشروع بناء القدرات الرقمية للعاملين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وكذلك العاملين بالمحافظات، ومشروع تكامل البيانات القومية ومشروع عدالة مصر الرقمية، ومشروع حياة كريمة بلا أمية رقمية ضمن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، فضلًا عن دعم استحداث وحدات نُظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارات والمحافظات والهيئات العامة لإحداث التطوير المؤسسي والتحول الرقمي المنشود.
واُختتمت ورشة العمل بتكريم وتسليم بعض شهادات دبلومة إدارة المشروعات PMP ضمن برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية لـعدد من العاملين العاملين بالمحافظة.