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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحصين 170 ألف رأس ماشية ضد حمى الوادي المتصدع والقلاعية بكفرالشيخ

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:16 م
تحصين ألف رأس ماشية
تحصين ألف رأس ماشية
عمرو الشامي
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شهدت قرى محافظة كفرالشيخ حملات تحصين الماشية ضد حمى الوادى المتصدع والحمى القلاعية، بالإضافة لأعمال الترقيم ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، بتوجيهات الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطرى بكفرالشيخ.

وقال اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ: إن حملات تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع مستمرة بالقرى والمراكز، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، مؤكدًا أن عبوات التحصين متوفرة بشكل جيد، والحملة مستمرة بالتزامن مع توعية المربين وأصحاب الحيوانات وتحصينها ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية.

وأضاف محافظ كفرالشيخ أنه تم تحصين 170 ألف رأس ماشية بقرى ومراكز المحافظة والمستهدف من الحملة تحصين وترقيم 180 ألف رأس ماشية، موجهًا الشكر لمدير عام الطب البيطرى بالمحافظة والمسئولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية.

وأضاف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطرى بكفرالشيخ: ما زالت عمليات التحصين والترقيم مستمرة، مؤكدًا أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد وارتداء الكمامات، وتتم عمليات التحصين من خلال فرق متخصصة، في كل لجنة من اللجان البيطرية تتكون من لجنتين لجنة للترقيم ولجنة للتحصين، مشيدًا باتباع المواطنين واستجابتهم للحملة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، نظرًا لزيادة الوعى البيطرى لديهم مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين.

وقال عبداللاه: إن عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة على مستوى المحافظة مستمرة، كما يتم تطهير الأكمنة بشكل يومى ورش السيارات المارة والأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة، مؤكدًا أن اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ يتابع بشكل يومي الحملات على الأسواق لضبط المخالفين من التجار، وضبط اللحوم والدواجن غير الصالحة.

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