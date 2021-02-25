رابط موقع الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة | تفاصيل التسجيل

موقع الاستمارة الالكترونية للثانوية العامة





كيفية التسجيل عبر موقع الاستمارة الالكترونية للثانوية العامة تنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعه التي يهتم بيها القارئ العام اليوم الخميس 25-2-2021، موقع الاستمارة الالكترونية للثانوية العامة وذلك من خلال الرابط التالي:- ( https:moe-register.emis.gov.eg ).



1 - الدخول على الرابط الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم من "

2 - يجب أن يكون لدى طلاب الصف الثالث الثانوى البريد الإلكتروني المدرسي المختص بالطالب أو الطالبة

3 - إذا لم يتوفر لديهم يمكن الحصول عليه من خلال الضغط على انشاء حساب البريد الإلكتروني.

4 - وبعد تجهيز أو معرفة البريد الإلكتروني المدرسي المختص بالطلاب، يقوم الطالب أو الطالبة بالضغط على زر تسجيل الدخول

5 - يتم فتح صفحة تطلب منهم الطالب إدخال البريد الإلكتروني الموحد.

6 - يقوم الطالب أو الطالبة بالضغط على تسجيل الدخول لملىء كافة بيانات الطلاب فى استمارة الثانوية العامة.



الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة

1 - يجب أن يدفع طلاب الثانوية العامة مصاريف امتحانات الثانوية العامة من خلال:-

- البريد.

- عبر منافذ فوري وهي مبلغ 202 جنيه، لمن يدخلون الامتحانات لأول مرة.

- في حالة دخول امتحانات الثانوية العامة للمرة الثانية يتم دفع 402 جنيه. 1 - الدخول على الرابط الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم من " https:moe-register.emis.gov.eg ".2 - يجب أن يكون لدى طلاب الصف الثالث الثانوى البريد الإلكتروني المدرسي المختص بالطالب أو الطالبة3 - إذا لم يتوفر لديهم يمكن الحصول عليه من خلال الضغط على انشاء حساب البريد الإلكتروني.4 - وبعد تجهيز أو معرفة البريد الإلكتروني المدرسي المختص بالطلاب، يقوم الطالب أو الطالبة بالضغط على زر تسجيل الدخول5 - يتم فتح صفحة تطلب منهم الطالب إدخال البريد الإلكتروني الموحد.6 - يقوم الطالب أو الطالبة بالضغط على تسجيل الدخول لملىء كافة بيانات الطلاب فى استمارة الثانوية العامة.1 - يجب أن يدفع طلاب الثانوية العامة مصاريف امتحانات الثانوية العامة من خلال:-- البريد.- عبر منافذ فوري وهي مبلغ 202 جنيه، لمن يدخلون الامتحانات لأول مرة.- في حالة دخول امتحانات الثانوية العامة للمرة الثانية يتم دفع 402 جنيه.





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2 - تقديم أصل إيصال الاستمارة وصورتين منه.

3 - عمل استمارة إلكترونية على برنامج أوفيس 365 عن طريق التابلت.

4 - تقديم صورة إيصال المصروفات المدرسية

5 - صورة إيصال تأمين التابلت 100 جنيه (بريد).

6 - إحضار 4 صور شخصية مقاس 64.

7 - إحضار صورة من بطاقة ولى أمر الطالب

8 - شهادة ميلاد الطالب.



ازدادت عمليات البحث عبر محرك العالمي جوجل عن موقع الاستمارة الالكترونية للثانوية العامة، وذلك بعد ان اعلنت عنه وزارة التربية والتعليم، لتسجيل استمارة الثانوية العام، ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة فى شهر يونيو ٢٠٢١، لذلك نقدم لكم تقرير يحتوى على خطوات ملء استمارة الثانوية العامة والأوراق المطلوبة لذلك.