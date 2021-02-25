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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

غدًا.. أسقف مغاغة يلقي عظته الأسبوعية وسط إجراءات احترازية

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:26 م
الأنبا أغاثون
الأنبا أغاثون
تريزة شنودة
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يلقى الأنبا أغاثون أسقف مغاغة، غدا الجمعة، عظته الأسبوعية بمقر مطرانية مغاغة.

وتتخذ الكنيسة خلال العظة الأسبوعية كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.

وبدأت كنائس القاهرة والإسكندرية استئناف عودة القداسات الإلهية بها وفقًا لقرار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعودة فتح الكنائس بعد إغلاق دام لأكثر من شهرين؛ بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

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