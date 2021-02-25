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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«حقوق طنطا» تنتهي من تعقيم لجان الامتحانات

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:34 م
حقوق طنطا
حقوق طنطا
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أكد الدكتور محمد إبراهيم، أنّ كلية الحقوق وضعت خطة شاملة استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول السبت المقبل، وسط إجراءات احترازية لمجابهة فيروس كورونا، والانتهاء من تجهيز اللجان الامتحانية، وتطبيق الإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا، حرصًا على سلامة الطلاب وكافة القائمين على الامتحانات.

وشدد عميد كلية الحقوق، على الالتزام التام بالقواعد المنظمة لسير العملية الامتحانية، وكذلك الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة الطارئة، برئاسة الدكتور محمود ذكى، موضحًا أنه أجريت اليوم الخميس عملية تعقيم لجان الامتحانات، والمكاتب الإدارية والحمامات وجميع الأماكن التي من المحتمل تواجد الطلاب فيها، بالتعاون مع اتحاد الطلاب بالكلية.

أجريت عملية التعقيم والتطهير تحت إشراف العميد أسامة النحال، قائد أمن الكلية ومجمع سبرباي، والطالب أحمد غانم￼، أمين اتحاد طلاب كلية الحقوق، والطالب أحمد جمده، نائب أمين اتحاد طلاب كلية الحقوق.
«حقوق طنطا» تنتهي من تعقيم لجان الامتحانات
«حقوق طنطا» تنتهي من تعقيم لجان الامتحانات
«حقوق طنطا» تنتهي من تعقيم لجان الامتحانات
«حقوق طنطا» تنتهي من تعقيم لجان الامتحانات

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