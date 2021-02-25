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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة كفرالشيخ يستقبل وفد مبادرة« حياة كريمة»

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:32 م
الدكتور عبدالرازق
الدكتور عبدالرازق دسوقي
عمرو الشامي
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استقبل الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم، وفد مبادرة «حياة كريمة» لبحث سبل التعاون في تنفيذها.

وضم الوفد عضو مجلس النواب هيام الطباخ وإسلام طه معاون محافظ كفرالشيخ وإسلام جبر منسق المبادرة في المحافظة وخريجة البرنامج الرئاسي ماهيتاب كساب.

جاء ذلك بحضور الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة.

وقال الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن هذا المشروع يعد نقلة نوعية في قرى مركز مطوبس والتي تشمل جميع جوانب حياة الإنسان ليعش حياة كريمة، كما سيتم تنفيذ مشروعات اقتصادية لخدمة أبناء هذه القرى، وكذلك تقديم قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، أن الجامعة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الخاصة برؤية المشروع القومى لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية في إطار الدور المجتمعي للجامعة لتقديم خدماتها ودعمها إيمانًا بأهمية المشاركة المجتمعية وخدمة المجتمع وتفعيلًا لدور الجامعة وذلك بالتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية وذلك فى إطار التنمية المستدامة التى تستهدف رفع قدرات البنية الأساسية للقرى والكفور والتوابع من كافة الجوانب المعيشية والاجتماعية والخدمية للريف لتغيير واقع الحياة للمواطنين إلى الأفضل.

كما أشاد بمبادرة تطوير القرى التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار مبادرة «حياة كريمة» لرفع مستوى المعيشة وتشمل جميع قرى مصر.

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