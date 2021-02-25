الأحد.. «طريق الأنبياء» في احتفالية بقبة الغوري

يقيم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، في السابعة من مساء الأحد، احتفالية "طريق الأنبياء" لفرقة رسالة سلام الدولية.ومن المقرر أن تقدم الفرقة برنامجًا حافلًا بمناسبة الاحتفال بليلة النصف من رجب، ويتضمن البرنامج العديد من التواشيح الدينية، التراتيل القبطية، الترانيم الكنسية، التراتيل البيزنطية، ويشارك في الاحتفالية من اليونان كبير المرتلين نيكولا كاتسيكا، ومن سيرلانكا المنشد أحمد سهيل، والحفل رؤية فنية للفنان انتصار عبدالفتاح.