«الشباب ودوره في بناء المجتمع» بمركز طلعت حرب.. السبت

يقيم مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الخامسة مساء السبت المقبل، صالون "ذاكرة الوطن"، مع الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.ومن المقرر أن يناقش الصالون هذا الشهر موضوعا هاما هو "الشباب ودوره في بناء المجتمع ".ويدير الصالون الكاتب والمؤرخ محمد الشافعي، ويستضيف الأديبة إنجي الحسيني والإعلامية بسنت عثمان والإعلامي حسام الأمير.