جيش بوركينا فاسو يعلن قتل 11 إرهابيًا شمال البلاد

أعلنت القوات المسلحة في بوركينا فاسو، الخميس، قتل 11 "إرهابيا" خلال عملية في شمال البلاد الذي يواجه هجمات جهادية متصاعدة.وذكر الجيش، في بيان، أن العملية البرية والجوية بدأت "في غابة بانغاو وفي مناطق تسماكات وفوركوسو وبيدي بإقليم أودالان يومي 23 و24 فبراير".وتابع: "الحصيلة أنه تم تحييد 11 ارهابيا واعتقال آخر"، مضيفا أنه لم تقع خسائر في صفوف العسكريين.كما صادر الجيش أسلحة وذخائر ومعدات نقل واتصالات.وأضاف الجيش أنه "في أعقاب الهجمات المتكررة الأخيرة ضد السكان المدنيين في ولاية أودلان، خططت القوات المسلحة الوطنية ونفذت عمليات بحث للعثور على الإرهابيين وتأمين السكان".وقُتل تسعة مدنيين وأصيب تسعة آخرون في هجوم على قافلة من المركبات كانت تعبر ولاية أودلان في 18 فبراير.وقتلت امرأتان في انفجار قنبلة بدائية الصنع في إقليم ياغا الثلاثاء.وتتصدى بوركينا فاسو، وهي واحدة من أفقر دول العالم، لتمرد جهادي بدأ في مالي المجاورة عام 2012 وامتد إلى أراضيها عام 2015.وأسفرت الاضطرابات عن مقتل أكثر من 1200 شخص وفرار مليون آخرين من ديارهم.