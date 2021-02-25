إصابات كورونا تصل لـ4.16 مليون حالة ببريطانيا

وصل إجمالي عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 4.16 مليون حالة حتى السابعة والنصف من صباح الخميس بتوقيت لندن، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الإصابة بمرض "كوفيد 19-" الذي يسببه الفيروس بلغ 121 ألفا و979 حالة، وتعافى من المرض 11 ألفا و470 شخصا من المصابين حتى الآن.وأعلنت المملكة المتحدة عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 55 أسبوعا.