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محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حمادة هلال.. ملاكم ضد العكننة فى «بحب الجدعنة»

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:21 م
حمادة هلال
حمادة هلال
حسن أمين
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طرح النجم حمادة هلال أحدث أغنياته المصورة على قناته الخاصة على اليوتيوب وهى بعنوان "بحب الجدعنة".

ويعود حمادة فى فكرة الكليب إلى فيلمه السينمائى الناجح "حلم العمر" والذى قدمه فى عام 2008 مع النجوم، توفيق عبدالحميد، ودينا فؤاد، وهالة فاخر، ورامي وحيد ومنة عرفة، سيناريو وحوار نادر صلاح الدين، وإخراج: وائل إحسان.

ويقدم حمادة فى كليب "بحب الجدعنة" شحصية ملاكم ينافس آخر فى حلبة الملاكمة وينتصر عليه.

الأغنية كلمات شندى وكنكة ومن ألحان حمادة هلال والمدفعجية ومن إخراج محمد القاضى.

تقول كلمات الأغنية:
أنا أنا ابعد عنى بلاش أنا
أنا أفرق عنك 100 سنة
أنا ضد العكننة
أنا أجدع منك أنا
وبحب الجدعنة ومليش فى النفسنة
حمادة هلال.. ملاكم ضد العكننة فى «بحب الجدعنة»
حمادة هلال.. ملاكم ضد العكننة فى «بحب الجدعنة»
حمادة هلال.. ملاكم ضد العكننة فى «بحب الجدعنة»
حمادة هلال.. ملاكم ضد العكننة فى «بحب الجدعنة»

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