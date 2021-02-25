حمادة هلال.. ملاكم ضد العكننة فى «بحب الجدعنة»

طرح النجم حمادة هلال أحدث أغنياته المصورة على قناته الخاصة على اليوتيوب وهى بعنوان "بحب الجدعنة".ويعود حمادة فى فكرة الكليب إلى فيلمه السينمائى الناجح "حلم العمر" والذى قدمه فى عام 2008 مع النجوم، توفيق عبدالحميد، ودينا فؤاد، وهالة فاخر، ورامي وحيد ومنة عرفة، سيناريو وحوار نادر صلاح الدين، وإخراج: وائل إحسان.ويقدم حمادة فى كليب "بحب الجدعنة" شحصية ملاكم ينافس آخر فى حلبة الملاكمة وينتصر عليه.الأغنية كلمات شندى وكنكة ومن ألحان حمادة هلال والمدفعجية ومن إخراج محمد القاضى.تقول كلمات الأغنية:أنا أنا ابعد عنى بلاش أناأنا أفرق عنك 100 سنةأنا ضد العكننةأنا أجدع منك أناوبحب الجدعنة ومليش فى النفسنة