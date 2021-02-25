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محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 200 كيلو لحوم ودواجن منتهية الصلاحية في حملات بالشرقية

الخميس 25/فبراير/2021 - 08:15 م
لحوم ودواجن منتهية
لحوم ودواجن منتهية الصلاحية
سارة الوردانى
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شنت إدارة تموين منيا القمح حملات تفتيشية على الأنشطة التجارية برئاسة علي عبد المحسن، وكرولس عبد الملك رئيس الرقابة التموينية، وتم ضبط عدة مخالفات متنوعة وتحرير محاضر ضد أصحابها.

وتم تحرير محضر ضد صاحب مجزر دواجن -بميت سهيل- لحيازته وعرضه للبيع دواجن وهياكل دواجن منتهية الصلاحية وتم التحفظ على ١٣٠كيلو جرام، كما تم محضر ضد صاحب ثلاجة لبيع اللحوم المجمدة بسنهوا - لحيازته وعرضه للبيع لحوم مبرده - كفته -لحم مفروم - منتهية الصلاحية وتم التحفظ على ٦٨كيلو.

وتم تحرير محضر ٩٣٦جنح ا د ط ضد ا ح - صاحب ثلاجة لبيع اللحوم المجمدة - بميت سهيل -لحيازته وعرضه للبيع لحوم مفرومة وكبدة داخل أطباق مجهولة المصدر، وتم التحفظ على ٢كيلو، وتقرير مخالفة مخبز بلدى - منيا القمح - إنتاج خبز ناقص الوزن ١٥جرام، وتحرير تقرير مخالفة مخبز بلدى لصاحبه بمنيا القمح - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتم تحرير تقرير مخالفة مخبز بلدي لصاحبه ب ش - بملامس- لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

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